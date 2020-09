Mijn Woningplan: lange offertetrajecten verleden tijd in Groningen

Direct inzicht in prijzen van duurzame maatregelen en geschikte aannemers. Dat is de belofte van het gisteren gelanceerde ‘Mijn Woningplan’. Op dit onafhankelijke platform kunnen woningeigenaren en aanbieders samen aan de slag om woningen te verduurzamen.

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen via het Energieloket gebruikmaken van Mijn Woningplan. Het platform maakt inzichtelijk wat de investeringskosten zijn voor het verduurzamen van een woning en welke lokale bedrijven dat kunnen uitvoeren.

Het Energieloket van de gemeente Groningen wil hiermee verduurzamen voor woningeigenaren eenvoudiger maken. Woningeigenaren zijn volgens de gemeente Groningen gegarandeerd van een goede service, de uitvoeringstermijnen en goede richtprijzen. De nieuwe dienst is beschikbaar via groningen.mijnwoningplan.nl.

Voorbeeld met keuzemogelijkheden binnen de module Mijn Woningplan.

Om via de nieuwe dienst van het Energieloket offertes te vergelijken, wordt eerst een woningscan gedaan. Dit kost volgens de gemeente slechts één minuut en is geheel vrijblijvend, onafhankelijk en gratis. De scan zorgt voor een persoonlijk overzicht met slimme maatregelen voor isoleren, energie opwekken met zonnepanelen en duurzaam verwarmen met bijvoorbeeld (hybride) warmtepompen.

Op basis hiervan wordt een pakket samengesteld waarin kosten, besparingen en subsidies meteen zichtbaar zijn. Bedrijven kunnen direct worden geselecteerd voor een opname en offerte. Dit kan op basis van richtprijs, uitvoeringstermijn en hoeveel producten de aanbieder kan leveren.

Inspiratie

Het Energieloket Groningen is een onafhankelijk en gratis loket, dat Groningers stimuleert en concreet helpt in hun stap richting verduurzaming. Een greep uit de mogelijkheden van het loket:

gratis energiescan;

gratis wijk-energiecoaches die mensen thuis voorzien van bespaaradviezen;

inspiratie-events;

webinars en workshops over energiebesparing;

hulp bij dorps-, straat,- en wijkinitiatieven voor activiteiten rond verduurzaming.

Het Energieloket Groningen is een samenwerking van Gemeente Groningen, Grunneger Power en lokale aanbieders.

Aanbieders die aan Mijn Woningplan willen meedoen, kunnen contact opnemen met: info@energieloket-groningen.nl.