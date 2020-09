Organiseer de burgerparticipatie met Instagram

Voor elk te ontwikkelen project in de fysieke leefomgeving wordt een participatietraject opgezet. Met ruim 10 miljoen gebruikers in Nederland kun je ook overwegen Instagram in te zetten. In Biind geeft Saskia van Klaarbergen je volop tips.

Participatie kan een hoop frustratie met zich meebrengen. Maar als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Oftewel, om een breder draagvlak te creëren, zul je anders te werk moeten gaan. Al eens aan social media gedacht?

Voor elk te ontwikkelen project in de fysieke leefomgeving wordt een participatietraject opgezet. Een weg die lang niet altijd naar wens wordt bewandeld. Bewonersavonden met slechte opkomst, enquêtes die slechts mondjesmaat worden ingevuld of weer dezelfde koppen op de publieke tribune.

Saskia van Klaarbergen van het bureau It’s all about community gaf op de Verbindingsdag Beter in Burgerparticipatie een workshop over het inzetten van Instagram in participatietrajecten. Dit platform is na Facebook en Youtube het meest gebruikte sociale medium.

Wie dacht dat alleen jongeren op dit platform actief zijn, komt bedrogen uit. In totaal telde Instagram begin dit jaar liefst 10,4 miljoen Nederlandse gebruikers. Dat zijn niet alleen kinderen, steeds vaker verkiezen volwassenen Instagram boven bijvoorbeeld Facebook. Meer dan de helft van de mensen tussen 40 en 64 jaar heeft een account. Een groot potentieel dus.

Drie manieren om Instagram in te zetten

Het idee is simpel. Door accounts te volgen, zien gebruikers berichten van die mensen en organisatie in hun tijdlijn. Tot zover is er geen verschil met andere social media als Facebook of Twitter. Instagram onderscheidt zich echter ten opzichte van deze media op zo’n manier, dat het heel goed is in te zetten voor participatiedoeleinden.

Het feit dat Instagram voornamelijk beeldgericht is, maakt dat je je volgers goed kunt betrekken bij ruimtelijke projecten. Het platform biedt hiervoor meerdere opties:

1. Poll of quiz

Laat je volgers in een Instastory bijvoorbeeld meebeslissen over zaken als inrichting van de openbare ruimte, betrek ze bij het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid of pols hun mening over het ontwerp van een gebouw.

2. Live gaan

Doe verslag van een gebeurtenis of organiseer een Q&A. Door live te gaan op Instagram maak je direct contact met je volgers. Een heel snelle en transparante manier van participatie.

3. Posts op je tijdlijn

Naast bovengenoemde manieren van interactie is de tijdlijn van Instagram natuurlijk bedoeld om er mooie foto’s op te posten. Geef je bewoners een voorproefje van je plannen of deel foto’s van anderen. Door het organiseren van een Instameet kun je je volgers zelf jouw plangebied in beeld laten brengen.

Tips

Voor overheden of andere organisaties die Instragram willen inzetten in hun participatieprojecten heeft Van Klaarbergen een aantal praktische en simpele vragen die je jezelf vooraf moet stellen, plus aan paar tips. Je vindt ze hieronder, de uitwerking lees je (gratis) in het digitale magazine van Biind.

1. Doel en bereik

2. Welk account

3. Meer inzicht

4. Meer bereik

5. Mooiere posts

6. Toonzetting

Afbeelding bovenaan: beelden van de gemeente Utrecht op Instagram.