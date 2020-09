Haags geld voor woningeigenaren die #vangaslos willen

Hagenaars die hun huis van het aardgas willen afhalen, kunnen daar nu subsidie voor krijgen van de gemeente. Dat maakte wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) bekend.

De woningeigenaren die bij de verduurzaming van hun huis afscheid willen nemen van het aardgas kunnen de subsidie ‘Wonen op Schone Energie’ aanvragen als ze overstappen van koken naar inductie, of als ze de woning gaan verwarmen met een (duurzamer) alternatief. Tot het einde van dit jaar is er hiervoor € 250.000 gereserveerd.

Van Tongeren: “Steeds meer Hagenaars willen een schoner alternatief voor gas. Dat is logisch, want met alternatieven ben je voorbereid op de toekomst en zorg je voor minder CO 2 -uitstoot. Koken op inductie zorgt ook nog eens voor schonere lucht in huis. Om de voorlopers een laatste steuntje in de rug te geven, hebben we deze subsidieregeling in het leven geroepen.”

VVE’s

Woningeigenaren kunnen tot € 500 ontvangen als ze overstappen van koken op gas naar inductie en tot € 4500 als ze de woning gaan verwarmen met een duurzaam alternatief voor gas, zoals een warmtepomp of een warmtenet. Voor beide kan gelijktijdig subsidie aangevraagd worden.

Bovendien kunnen VVE’s die gezamenlijk de stap zetten nog eens maximaal € 5000 ontvangen. De bedragen die bewoners ontvangen zijn onder andere afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte kosten en de vraag of de woning in een wijk ligt waar al een warmtenet is.

Naast deze regeling bestaat in Den Haag al een subsidie voor groene daken en dak- en vloerisolatie van woningen. Door deze financiële prikkels hoopt het college woningeigenaren te stimuleren om hun woning stap voor stap duurzamer te maken en daarmee de energietransitie in Den Haag te versnellen.

Meer info vind je op deze webpagina.