Online marktconsultatie grootschalige revitalisering van kazernes

Het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie organiseren op vrijdag 9 oktober een online marktconsultatie over de revitalisering van 27 clusters van objecten. Met als uitgangspunten: industrieel, flexibel en remontabel (IFR). Wil jij ook bijdragen aan doelstellingen als ‘toekomstvast en duurzaam’?

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil de juiste verwachtingen wekken voor het Revitaliseringsprogramma Vastgoed Defensie, een grootschalig en ambitieus programma om het vastgoed van Defensie in de komende twintig jaar te ‘revitaliseren’ en klaar te maken voor de toekomst. In dat kader wordt aanstaande vrijdag vanaf 10.30 uur online een marktconsultatie georganiseerd.

Bij deze revitalisering willen het RVB en Defensie doelstellingen behalen als toekomstvast, duurzaam, compliant en structureel betaalbaar. Vanwege deze doelstellingen en de complexiteiten van een grootschalige revitalisering op kazernes, die operationeel blijven tijdens deze periode, wordt gekeken naar industrieel, flexibel en remontabel (IFR) bouwen als uitgangspunt voor het programma.

Deze focus is gekozen vanwege de omvang van het programma, de komende duurzaamheidsopgave, de stikstofreductieopgave, de wens tot snelheid evenals de mogelijk om tijd en geld te besparen en niet elke keer opnieuw het wiel te moeten uitvinden.

Aanbestedingsstrategie

Het gebruik van IFR gaat momenteel gedeeltelijk uit van verwachtingen en aannames en daarom is het voor Defensie en het RVB van belang om deze aannames te toetsen, voordat er verdere stappen worden gezet. Ook zouden Defensie en het RVB graag inzicht krijgen in enkele marktaspecten, zodat in een latere fase de aanbestedingsstrategie goed kan aansluiten op de wensen vanuit de markt.

Na afloop van deze marktconsultatie zouden Defensie en het RVB graag meer duidelijkheid hebben in hoeverre IFR een bouwmethode is die zal bijdragen aan de doelstellingen van het Revitaliseringsprogramma en waar wij bij latere contractering mogelijk nu al rekening mee moeten houden.

Op dit moment (najaar 2020) zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt voor wat betreft contractvormen en staat de aanbestedingswijze nog open. Defensie en het RVB nemen bij deze afwegingen graag vooraf de input vanuit marktpartijen mee (in plaats van deze slechts achteraf te toetsen). Relevante aspecten daarbij zijn onder andere clustering van werkzaamheden, scope van contracten, marktcapaciteit, fabricageproces en niet te vergeten: huidige mogelijkheden en ervaringen.

Deze consultatie kent een marktconsultatiedocument (met alle belangrijke voorwaarden, de gestelde vragen en achtergrondinformatie), video-interviews (met achtergrondinformatie over inhoudelijke thema’s), het live webinar om het gesprek aan te gaan en de indiening van een reactie.

