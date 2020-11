MVI-congres raakt juiste snaren met honderden inschrijvingen

Het programma voor het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen-congres is bijna compleet en de belangstelling voor het event is groot: inmiddels schreven meer dan 400 overheidsprofessionals zich in om drie dagen lang kennis te delen over het onderwerp.

Eerder schreven we al over het uitgebreide plenaire programma en de thematieken die op 8, 9 en 10 december gelden: de eerste dag staat in het teken van ‘Beleid’, de tweede in ‘Beweging’ en tijdens de afsluitende dag staat ‘Borging’ centraal. Je kunt rekenen op plenaire bijdragen van onder anderen Gert Slob van Behavior Change Group, Petra van den Berg van Nationale Politie en Teun Verheij van Albron Catering. Hier bekijk je het complete programma.

De handen gaan vervolgens uit de mouwen bij de verschillende workshops. Daar praatten we je eerder al over bij en je leest hier meer informatie over de workshops die je kunt volgen.

Complete programma en inschrijven

Voor het complete programma en de sprekersprofielen bekijk je de website van het MVI congres. Eerder lieten we je zien hoe de drie dagen eruitzien en op welke vlakken je kennis kunt delen. Ook gaven we aan hoe je je kunt inschrijven en op welke doelgroepen het congres zich richt: het event is exclusief toegankelijk voor professionals die werkzaam zijn voor of in opdracht van overheden. Hier lees je het nog eens na en hier schrijf je je in.