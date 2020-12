Game helpt beleidsmakers bij verduurzaming in sportsector

Klimaatadaptatie en energietransitie zijn ook in de sport niet meer weg te denken. Met de Serious Game Verduurzamen verbreden betrokkenen binnen korte tijd hun kennis over het verduurzamen in de sportsector.

Begin dit jaar werd de Routekaart Verduurzaming Sport gepresenteerd. Thema’s als de energietransitie, klimaatadaptatie, circulair materiaalgebruik en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sportsector stonden daarin centraal. Voor gemeenten is dat echter een grote en bepaald niet eenvoudige opgave.

Om ze daarmee te helpen is de Serious Game Verduurzamen ontwikkeld, een online spel waarmee in minder dan een half uur ervaren wordt waar je als beleidsmaker zoal tegenaan loopt. Een uitgebreide toelichting over het project verscheen begin december op de website Sport Knowhow XL.

De game is ontwikkeld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen (KSB) samen met de Vereniging Sport en Gemeenten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Sigrid Postema, bij het KSB interim communicatieadviseur en bedenker van het geheel: “We wilden de informatie op een wat frissere en leukere manier brengen. Er is al zoveel informatie beschikbaar over hoe je je energieverbruik omlaag brengt, hoe je de CO 2 -uitstoot reduceert, wat het kost om te investeren in zonnepanelen en wanneer een warmtepomp interessant is. Maar het is veel leuker om het een keer te ervaren en te merken wie je daar allemaal bij nodig hebt. Gamen hoort bovendien bij de sportwereld. Je wilt jezelf verbeteren en zien of je het beter doet dan anderen.”

Gemeente Watertoren

De bedoeling van het spel is om in de fictieve gemeente Watertoren met een beperkt budget verduurzamingsmaatregelen door te voeren in de zes aanwezige sportaccommodaties. Met die maatregelen moet de gemeente in 2030 dan aardgasvrij zijn en 49% CO 2 -reductie hebben behaald. Het spelelement zit ’m onder andere in de tijdsdruk die er is om de opdracht uit te voeren.

Postema: “Het is inmiddels eind 2020 en we moeten echt aan de slag. Dat willen we ook laten zien in het spel. Sommige maatregelen hebben snel effect, andere zijn meer voor de lange termijn. Je moet constant afwegingen maken terwijl de tijd tikt.”

Zomaar zo snel mogelijk alle duurzaamheidsopties aanklikken en dan je doelen halen binnen het beschikbare budget en de beschikbare tijd, is er niet bij. “Nee, je kunt ook verkeerde keuzes maken. Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld een prima idee lijken, totdat blijkt dat de constructie van dat monumentale pand waarin een zwembad zit, daar helemaal niet geschikt voor is.”

Het spel is niet alleen grafisch mooi, er zit ook veel interactiviteit in. Zo kunnen er incidenten optreden die snel opgelost moeten worden. Postema: “Denk bijvoorbeeld aan een hockeyveld dat onder water is komen te staan door een pittige onweersbui.”

Tekst: Leon Janssen Lok, Kenniscentrum Sport en Bewegen

Bronnen: Sport Knowhow XL en Verduurzamen: a serious game