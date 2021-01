CO2-prestatieladder geschikt instrument voor waterschappen

De CO 2 -Prestatieladder helpt organisaties om hun CO 2 -uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Zo ontving het Hoogheemraadschap van Delfland eind vorig jaar het duizendste certificaat van de Ladder: het CO 2 -bewust certificaat voor het behalen van niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder. Meer waterschappen volgen het goede voorbeeld.

De CO 2 -Prestatieladder is bij waterschappen in Nederland al bijna tien jaar bekend als aanbestedingsinstrument, mede vanuit de Green Deal Duurzaam GWW. Steeds meer overheden zijn zelf een certificaat aan het halen vanuit de motivatie om het goede voorbeeld te geven. Dat was ook voor de waterschappen aanleiding om met certificering aan de slag te gaan.

Kennis

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO 2 -Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Samen met de Unie van Waterschappen organiseerde KSAO in 2019 en 2020 een aantal bijeenkomsten over het werken met de CO 2 -Prestatieladder in de praktijk. Met als doel: kennisontwikkeling en -uitwisseling over het structureel monitoren en sturen op CO 2 -emissies.

Maud Vastbinder (bij SKAO actief op de gebieden onderzoek en innovatie): “Corona heeft hierbij een kans gecreëerd. We wilden met een klein groepje van maximaal acht waterschappen aan de slag gaan. Door de digitalisering en de grote interesse werd het mogelijk om flink op te schalen en uiteindelijk hebben 35 personen, werkzaam bij 18 waterschappen meegedaan.”

Inmiddels zijn drie waterschappen ook daadwerkelijk gecertificeerd: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Vallei en Veluwe. Delfland heeft zich tot doel gesteld om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Directeur Pieter Janssen (Delfland) zegt hierover: “In ons beleid voor duurzaam inkopen wordt door ons al gunningsvoordeel verleend aan opdrachtnemers die zijn gecertificeerd conform de CO 2 -Prestatieladder. Het was voor ons dus een logische stap om deze methodiek ook binnen de eigen organisatie toe te passen. Dat leidt tot een betere dialoog met marktpartijen over de mogelijkheden voor reductie van de CO 2 -uitstoot.”

Het certificaat van Delfland was extra feestelijk omdat dat waterschap het duizendste certificaat op de CO 2 -Prestatieladder ontving. Nog eens vijf waterschappen hebben aangegeven om snel met de certificering te starten.

Klimaatmonitor

De waterschappen spraken tijdens de bijeenkomsten vaak over de positionering van de CO 2 -Prestatieladder in relatie tot de klimaatmonitor en het MJA3 convenant. Omdat dit convenant in 2020 afloopt, was er behoefte om dit op een goede manier uit te zoeken. De conclusie van het onderzoek dat Arcadis heeft uitgevoerd was dat de CO 2 -Prestatieladder potentie heeft als opvolger van het MJA3 convenant. De ervaringen van de waterschappen tijdens de bijeenkomsten zijn terug te lezen op de website van SKAO; lees ook wat volgens Delfland de voordelen van certificering zijn.

Dankzij de bijeenkomsten begrijpen de waterschappen nu nog beter wat organisaties moeten doen om een certificaat voor de CO 2 -Prestatieladder te halen. Hierdoor heeft ook het aanbestedingsbeleid van een aantal waterschappen een nieuwe impuls gekregen: “We willen de Ladder nu vaker gaan inzetten voor aanbestedingen. Als we zelf gecertificeerd zijn, klopt het totale plaatje ook”, aldus Waterschap de Dommel.

Door het aanbesteden met de Ladder is het mogelijk om bedrijven te belonen die werk maken van klimaatvriendelijk ondernemen. Op niveau 3 van de Ladder speelt het duurzaam inkopen van waterschappen nog geen rol in de certificering, maar de eerste ambities van een niveau 4 certificering zijn al uitgesproken. SKAO zal ook in 2021 nog nauw betrokken blijven bij deze ontwikkelingen.

Bekijk ook even het korte, onderstaande filmpje:

Bron: SKAO

Foto: Gebouw van Hoogheemraadschap van Delfland in Delft (Shutterstock)