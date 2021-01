Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren beschikbaar via provincies

Het Rijk stelt ruim 24 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen door kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. Het programma loopt via alle twaalf provincies. Voor adviseurs die de verduurzaming gaan begeleiden, is er binnenkort een speciale marktontnoeting.



Duurzame coaches

In kleinere organisaties ontbreekt het vaak aan kennis en mensen, waardoor verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging is. Via dit nieuwe programma kunnen vastgoedeigenaren vanaf 2021 gebruikmaken van advies en ondersteuning op maat. Duurzaamheidscoaches kunnen bijvoorbeeld adviseren over welke maatregelen slim zijn om te doen en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Ze helpen ook bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering.

Eigenaren van maatschappelijk vastgoed die in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld kleine gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen. Verder gaat het ook om sportbedrijven, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen.

Iedere provincie geeft een eigen invulling aan dit programma en maakt zelf de keuze welke kleine vastgoedeigenaren in aanmerking komen. De opgedane regionale kennis en ervaring wordt breed gedeeld. Het programma loopt tot 1 januari 2024.

Anderhalf miljoen gebouwen

De ondersteuning zal gaan bijdragen aan het sneller verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. In 2030 moeten 1,5 miljoen woningen en gebouwen verduurzaamd zijn. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord. Alle vastgoedeigenaren, dus ook de grotere partijen, kunnen terecht bij het Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Hier vind je informatie over portefeuilleroutekaarten, rekentools en praktijkvoorbeelden.

Marktontmoeting

De provincies zullen binnenkort adviseurs inhuren om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te voorzien van gratis advies bij de verduurzaming van hun vastgoed. Vanuit RVO en PIANOo wordt daarom in dit kader op 4 februari (13.00-14.30 uur) een marktontmoeting georganiseerd voor adviseurs.

Informatie over de marktontmoeting en het programma vindt je via onderstaande links.

Contact Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Aanmeldformulier marktontmoeting PIANOo

Ben je als kleine maatschappelijk vastgoedeigenaar geïnteresseerd in het programma? Neem dan contact op met je provincie.