Bernard Wientjes: ‘De Bouwagenda mag niet verdwijnen in kelders ministerie’

In de tweede podcast van Duurzaam Gebouwd gaan we uitgebreid in op de doelen en resultaten van De Bouwagenda. Pal voor de verkiezingen en de eindhalte van de Bouwagenda geven Bernard Wientjes en Etty Schippers uitvoerig antwoord op de vragen van Duurzaam Gebouwd-redacteur Ysbrand Visser.

Met het aftreden van het vorige kabinet komt ook een einde aan vier jaar De Bouwagenda. Het samenwer­kingsverband afkomstig uit alle hoeken van de bouwsector - overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen – richtte zich met een ambitieus plan van aanpak op samenwerking, versnelling en opschaling, meer innovatie en productiviteit, gebruik van slimme ICT- en datatoepassingen en een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur.

Bernard Wientjes en Etty Schippers, respectievelijk voorzitter en programmadirecteur van De Bouwagenda kwamen twee dagen voor de Tweede Kamer-verkiezingen naar onze studio en gingen uitvoerig in op de bereikte resultaten. Ze deden dat aan de hand van de zes thema’s van De Bouwagenda:

Aanbesteden

Circulaire bouweconomie

Digitalisering en informatisering

Human capital

Ontwerpen vanuit een integrale visie

Samenwerken vanuit vertrouwen

Het duo vertrouwt erop dat er een voldoende basis is neergelegd, om deze thema’s een vervolg te geven. Zodat De Bouwagenda in de woorden van Wientjes “niet in de geschiedenis verdwijnt en in de kelders van de ministeries. We hebben het zo georganiseerd dat datgene wat moet gebeuren de komende vier jaar ook geborgd is.”

Nieuwe kabinet

Wientjes had ook alvast een boodschap voor het nieuwe kabinet, dat nog geformeerd moet worden: “Het nieuwe kabinet moet zorgen voor een constante stroom van verduurzaming van huizen.” Ook voor de sector zijn er duidelijke paden om te bewandelen: “Zorg ervoor dat we heel duidelijk een materiaalpaspoort krijgen en één taal spreken.” Mocht de vernieuwing van de sector niet worden opgepakt, dan is de boodschap van Wientjes: “Een grote bouwer zei nog tegen ons: ‘Als wij in de komende tien jaar niet totaal veranderen, bestaan we niet meer’.”

Etty Schippers vertelt in de podcast ook enkele duidelijke paden voor de nabije toekomst, zoals: “Robotisering zie je al in de nieuwbouw en hebben we ook nodig in de renovatiemarkt.” Om er over digitalisering én renovatie aan toe te voegen: “Stop alle huizen van Nederland in een supercomputer, die berekent wat het beste is om je huis te gaan verduurzamen.”

Beluister nu het drie kwartier lange, onderhoudende gesprek via:

Spotify

Soundcloud