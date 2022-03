Extreem duurzaam museum met eigen geschiedenis

Het monumentale postkantoor van Venlo is omgetoverd tot een heel toegankelijk en duurzaam museum met een bijzondere uitbouw op het dak. De duurzame vloer verwijst met haar enveloppenpatroon naar de geschiedenis van het gebouw.

Het gebouw uit 1938 werd ontworpen door Rijksbouwmeester Hayo Hoekstra. De transformatie van het postkantoor, naar een ontwerp van architectenbureau BiermanHenket, maakte onderdeel uit van een veel groter stedenbouwkundig plan.

Het gebouw ligt aan een doorgaande route van het historisch hart van Venlo naar het station. Het stadspark is doorgetrokken tot het museum, zodat een groene loper ontstond van het station naar de binnenstad. Het gerenoveerde gebouw trekt onderweg de aandacht met het esthetische kunstvenster op het dak, dat tevens zicht geeft op de stad.

Museum van Bommel van Dam, dat inmiddels in het gebouw huist, wenste al een enige tijd een nieuwe huisvesting om de grotere bezoekersaantallen te faciliteren en zich te manifesteren als de culturele ontmoetingsplaats in de stad. Het museum heeft een uitnodigend karakter gekregen en is voor een groot deel publiek toegankelijk, zoals het museumcafé en de museumwinkel. Daarnaast kan iedereen vrij door het gebouw (omhoog) lopen.

In de open ruimte op de begane grond hangt een groot kunstframe dat het actuele programma etaleert. Op de verdiepingen krijg je een gratis voorproefje van de huidige tentoonstellingen en als beloning kom je boven uit in het kunstvenster en op het groene dakterras. Deze uitbouw is aan de buitenkant bekleed met aluminium shingles (in de vorm van een envelop) en van binnen met duurzame bamboe plaatjes.

Duurzame vloeren

Het hele museum is extreem duurzaam ontworpen. Zo wordt het gebouw verwarmd en gekoeld met een luchtwater-warmtepomp en zijn de luchtkanalen gemaakt van makkelijk te recyclen textiel. Daarnaast zijn bijna alle toegepaste materialen duurzaam, recyclebaar, circulair, maar ook heel vaak kleureigen, waardoor geen verf hoefde te worden gebruikt.

De door Forbo ontworpen, duurzame Marmoleum vloer verwijst naar de geschiedenis van het gebouw. De Marmoleum Signature-vloer in de open ruimte van het museum is via gelaserde stippellijnen voorzien van een subtiel enveloppenpatroon. Dit patroon vormt ook de basis voor de kleurrijke kunstvloer in het auditorium, wat een mozaïek van envelopvormen in diverse kleuren opleverde. Het toegepaste Marmoleum is circulair en wordt CO 2 -neutraal geproduceerd.

Bron: persbericht

Foto's: Yvonne Segers en Philip Knipscheer