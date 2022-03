Circulariteit in Ridderkerk: noodzaak van systeemverandering en gedragsverandering

Ook de gemeente Ridderkerk is volop bezig om de klimaatdoelen uit te werken en te behalen. Wethouder Marten Japenga en adviseurs Jory Rombouts en Suzan Steehouwer adviseren en activeren maatschappelijke organisaties, inwoners en niet te vergeten de ambtelijke organisatie om stappen te zetten op weg naar een duurzame en circulaire toekomst.

Foto boven: v.l.n.r. Jory Rombouts, Suzan Steehouwer en Marten Japenga.



“In 2021 stelde ons team Energietransitie en Klimaatadaptatie de klimaatvisie op voor de gemeente Ridderkerk. Op basis daarvan zijn uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) gemaakt, waarvan die voor een circulaire samenleving in oktober van dat jaar door het college is vastgesteld”, begint Marten Japenga. Hij is wethouder met onder meer milieu en duurzaamheid/circulaire samenleving in zijn portefeuille en onderschrijft het belang en de omvang van de circulaire transitie.

Als adviseur klimaat voor de gemeente Ridderkerk houdt Jory Rombouts zich binnen het team vooral bezig met energietransitie en klimaat. Haar collega Suzan Steehouwer, adviseur circulaire economie en voedsel, vult als ‘thematrekker circulair’ de rol van de gemeente verder in. Om de circulaire ambities vast te stellen en inhoud te geven namen zij een externe partij in de arm. Rombouts: “Externe expertise bij het te formuleren uitvoeringsplan circulaire samenleving vonden we bij PHI Factory. Zij zijn gestart met het afnemen van interviews bij maatschappelijke organisaties om te onderzoeken wat deze verwachten van de gemeente.”

Vervolgens deed PHI Factory deskresearch naar de huidige documentatie en beschikbare informatie over circulariteit en duurzaamheid bij de gemeente Ridderkerk. Daaruit volgde het uitvoeringsprogramma met een groot aantal activiteiten. Steehouwer: “In het uitvoeringsplan zoomen we in op drie hoofdroutes. Dat zijn:

kennisdeling en bewustwording; grondstoffen; samenwerking.

Die routes zijn toegespitst op de drie waardeketens bouw, voedsel- en organische reststromen en consumptiegoederen. Op basis hiervan zijn activiteiten opgesteld voor de komende drie à vier jaar. Die activiteiten zijn gericht op de gemeentelijk organisatie zelf, op maatschappelijke organisaties en op de inwoners van Ridderkerk.”

Reststromen hoogwaardiger inzetten

Steehouwer (rechts op de foto onder): “Voor het realiseren van circulariteit is onder meer hergebruik van grondstoffen en waardecreatie in iedere schakel van het systeem belangrijk. Hiervoor neemt de gemeente Ridderkerk deel aan de MKB-deal van de provincie Zuid-Holland voor het ontwikkelen van een voorstel voor een reststromen hub op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Het doel van deze reststromen hub is (digitaal) inzicht creëren in welke reststromen wanneer beschikbaar zijn bij de groente-, fruit- en versbedrijven. Daarna is het zaak deze reststromen zo hoogwaardig mogelijk te verwaarden. Producten die niet verkocht kunnen worden door de bedrijven, kunnen dan een andere en hoogwaardiger bestemming krijgen dan verwerking tot veevoer, AGF-afval of vergisting.”

Rombouts (links op de foto boven) vult aan met de constatering dat bekend is dat er nog steeds veel verspilling zit in de voedselketen. “Uit onderzoek weten we dat tot veertig procent van de voedselverspilling bij de producent plaatsvindt. Er valt dus veel te winnen door te kijken waar die verspilling hier kan worden teruggedrongen. Een van de voorbeelden van hoe we dat hier nu al doen is de ‘Groente en Fruitbrigade’, die afgekeurde producten inzamelt en naar de voedselbanken brengt. We hebben de ambitie in Nieuw Reijerwaard om een toonaangevend, duurzaam en innovatief cluster van bedrijven in de Agro, Vers & Food te worden.”

Systeemverandering noodzakelijk

Om klimaatdoelen te bereiken ziet Rombouts de noodzaak van een systeemverandering in de maatschappij en een gedragsverandering bij iedereen. Zij is realistisch en ziet ook dat een systeemverandering een lange aanloop heeft. “Het begon met het vaststellen van de klimaatvisie waarin alle doelstellingen zijn opgenomen. Toen is ook doorgerekend wat het vraagt van de ambtelijke organisatie. …”

Lees nu het complete verhaal over de gemeente Ridderkerk in ons gratis digitale magazine Circulariteit.

Tekst: Tom de Hoog

Fotografie: Robert Tjalondo