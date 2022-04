Feringa Building: enorme campus biedt veiligheid en huiselijkheid

In de serie BouwHelden verhaalt architect Joost Ector over zijn ontwerp voor het Groningse Feringa Building met extra aandacht voor de gevel. “We zijn er heel goed in geslaagd om te gaan met de schaal van het gebouw.”

Op de campus van de Universiteit Groningen wordt een fors nieuw onderwijsgebouw neergezet, vernoemd naar Ben Feringa die in 2016 de Nobelprijs voor de Scheikunde ontving. De vele voorzieningen die in het enorme pand (64.000 m2; 256 meter lang) worden gehuisvest, waren een mooie klus voor Ector Hoogstad Architecten. Ondanks de enorme schaal wilde Joost Ector toch dat het geheel prettig en huiselijk aanvoelde en je je er niet verloren waande.

Hoe Ector dat met een V-vorm bereikte, vertelt hij in onderstaand filmpje. Daarin gaat hij ook dieper in op aspecten als veiligheid, duurzaamheid, gebruiksgemak en verdere uitdagingen voor het gevelontwerp, dat samen met Schüco tot stand kwam. De oplevering van fase 1 van het project is gepland voor de zomer van 2023.

Bron: video in de serie BouwHelden (Schüco)