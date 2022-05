Zeven Nederlandse steden klimaatneutraal in 2030

De Europese Commissie heeft zeven Nederlandse steden uitgekozen om onderdeel te zijn van de honderd Climate-Neutral and Smart Cities. Klimaatneutraliteit in 2030 is daarbij het doel. Ook de gemeente Groningen behoort tot de zeven. De Europese Commissie erkent hiermee de vooruitstrevende positie van de stad op het gebied van energietransitie, duurzame mobiliteit en groenbeleid.

Meer dan 370 steden hebben een aanvraag ingediend om onderdeel te mogen zijn van de honderd Climate-Neutral and Smart Cities. De honderd verkozen voorlopers ontvangen onder andere een financiële bijdrage, maar er zal ook makkelijker toegang zijn tot andere fondsen. Daarmee zijn ze een voorbeeld voor andere steden. In Nederland zijn naast Groningen ook Amsterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Helmond geselecteerd tot voorloper.

Haast

“Dit is prachtig nieuws”, aldus wethouder Energietransitie Philip Broeksma, “en belangrijk voor Groningen. Hier voelen we als geen ander de urgentie om van fossiele energie af te stappen. Met onze routekaart en de keuze voor een publiek warmtenet, met zonneparken en windmolens alleen op eigen grond en in eigen beheer, maar ook met onze mobiliteitsplannen laten we zien dat we visie en daadkracht combineren.”

“We hebben haast met het verduurzamen van onze gemeente”, vervolgt Broeksma. “Wij zien mogelijkheden om de ongelijkheid op te heffen tussen mensen die de verduurzaming wel en niet kunnen betalen. Het zijn van een Mission City versnelt ons proces om klimaatbestendig, emissievrij en CO 2 -neutraal te zijn.”

Veerkrachtiger

De missie van de EU is om Europa groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger te maken. Om dit proces te versnellen, is er budget en ondersteuning vrijgemaakt voor de honderd voorlopersteden. De ambitie vraagt om een gezamenlijke inzet van het Rijk, EU, regio, stad, inwoners en bedrijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt de gekozen steden, omdat deze missie Nederland helpt om in 2050 klimaatneutraal te worden.

Bron: Gemeente Groningen

Foto: Shutterstock