Wil jij meedenken en -praten over de toekomst van de circulaire bouweconomie? Met aandacht voor talloze sectoren uit de bouw? En zo de Tweede Kamer helpen bij het uitwerken en concretiseren van de beoogde circulaire doelstellingen? Kom dan op 6 juli naar de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie in Nieuwegein.

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 –nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stuurt in juni een bijlage bij een brief naar de Tweede Kamer over de uitwerking en concretisering van de doelen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaan we hierover graag met jou en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissectoren en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende road maps uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Op het programma staat onder meer:

Opening dagvoorzitter Erik Peekel

Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam)

Jan Willem Groot (directeur NMD)

Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland)

Titia Siertsema (voorzitter NVTB)

Jolijn Valk (voorzitter BNA)

Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie BZK)

Laurens de Vrijer (teamleider Techniek Nederland)

Ruud Splitthoff (directeur Leefomgeving Rijkswaterstaat)

Jeroen Pepers (directeur Aedes)

Annet Bertram (Directeur Generaal Rijksvastgoedbedrijf)

Co-creatie sessies over:

Utiliteitsbouw

Betonnen bruggen en viaducten

Asfaltwegen

Woningbouw

Installaties

Overkoepelende road map

Decentrale overheden

Digitalisering

Waardebehoud

Hergebruik

Ketenakkoorden

Biobased

Bekijk hier het complete programma.

Datum & locatie:

Woensdag 6 juli 2022, 10.00 – 16.00 uur, NBC Nieuwegein

Aanmelden:

Aanmelden voor de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie kan op deze website.

Afbeelding: Shutterstock