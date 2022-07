Bijna duizend zonnepanelen op één dak

Op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein in Groningen zijn afgelopen vrijdag liefst 911 zonnepanelen in gebruik genomen. De panelen op het gebouw wekken ruim 275.000 kWh per jaar op zonder dat de aanblik van het gebouw verandert.

Vanaf 2030 zal op deze locatie (van de voormalige suikerfabriek) stadsdeel De Suikerzijde verrijzen en daarin krijgt het iconische Zeefgebouw ook een plek. Het zonnedak levert meer stroom dan het voormalige Zeefgebouw op dit moment zelf vraagt. Daarom kan de stroom ook aan andere gebouwen op het terrein worden geleverd. De panelen leveren zo een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente Groningen om in 2035 CO 2 neutraal te zijn. Waar het kan, legt Groningen zonnepanelen op daken om zo het landschap te sparen.

De Suikerzijde

Het gebied van de oude suikerfabriek wordt de komende jaren getransformeerd tot het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde. Er zijn hier ongeveer 5.000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen gepland. De bouw begint in het deel ten noorden van de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden. Wethouder Philip Broeksma: “We willen De Suikerzijde stap voor stap ontwikkelen tot een groen, gezond en energieneutraal stadsdeel voor iedereen. Het zonnedak op het Zeefgebouw is alvast een voorproefje hiervan en past uitstekend bij het toekomstbestendige stadsdeel.”

Tot 2030 is het Suikerterrein beschikbaar als duurzame proeftuin voor tijdelijk gebruik. Zo experimenteert bijvoorbeeld Van Wijnen hier met circulaire oplossingen binnen het project De Loskade.

Gresco

Om de ambitie ‘CO2-neutraal in 2035’ te bereiken, moet ook het gemeentelijk vastgoed van Groningen worden verduurzaamd. Voor deze grote opgave richtte de gemeente in 2013 de Groninger Energie Service Compagnie (Gresco) op. Gresco heeft voor al haar zonnepanelen-projecten een raamcontact opgesteld en deze Europees aanbesteed. Het zonnedak op het voormalige Zeefgebouw is het eerste ‘grote’ project binnen deze aanbesteding.

