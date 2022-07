Hoe gemeenten circulaire woningbouw kunnen aanvliegen

Sinds deze week is er een nieuwe handreiking van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie met inspiratie en praktische handvatten voor gemeenten: de Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw.

Nederland staat voor een enorme uitdaging om meer en sneller te gaan bouwen en tegelijkertijd een duurzaamheidsopgave te realiseren. En het moet ook nog haalbaar, betaalbaar en opschaalbaar zijn. Circulair bouwen biedt hiervoor een oplossing en is tegelijk ook een uitdaging. Dankzij de woensdag gelanceerde Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw is er voor gemeenten een nieuwe publicatie beschikbaar met tips en praktijkvoorbeelden om via tenderen samen met de markt te sturen op een lage milieu-impact.

Gemeenten zijn belangrijk als opdrachtgevers voor woningbouwlocaties. Via een tenderprocedure kunnen zij marktpartijen kaders en randvoorwaarden voor duurzame gebiedsontwikkeling en circulair bouwen meegeven. Zo kunnen ze een lage Milieuprestatie-eis (MPG) stimuleren en tegelijkertijd de markt ruimte geven, uitdagen en de innovatiekracht van de bouwsector optimaal gebruiken. En dan zijn er naast circulariteit natuurlijk ook nog de nodige andere beleidsdoelen, zoals de energietransitie, aardgasafkoppeling, biodiversiteit, klimaatadaptatie, CO 2 en stikstof.

Thematiek breder

Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie (6 juli) reikte Ronald Schilt, directeur Merosch, de eerste Handreiking uit aan Vincent Gruis, voorzitter van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (foto boven: links Vincent Gruis, rechts Ronald Schilt). Schilt: “Merosch is de afgelopen vijf jaar bij ruim vijftig planselecties betrokken geweest als duurzaamheidsadviseur. In die tijd is de aandacht voor duurzaamheid enorm toegenomen en qua thematiek breder geworden. Van de focus op alleen maar energie, ging de aandacht steeds meer uit naar energie plus circulair bouwen, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en duurzame mobiliteit.”

“Op basis van onze ervaringen en van voorbeeldprojecten hebben wij tien lessen en twintig tips opgesteld. Onze ervaring is dat gemeenten met grondposities, mits adequaat uitgevraagd, via tenders hoogwaardige, kwalitatieve, duurzame en innovatieve woningbouw kunnen realiseren. Wij zijn blij dat we onze ervaring breder voor gemeenten beschikbaar kunnen stellen.”

Vincent Gruis: “Ik ben het grondig eens met Chris Kuijpers in zijn voorwoord in de Handreiking. Het is tijd om gezamenlijk alle zeilen bij te zetten. Geen woorden maar daden. Dat is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk. Deze Handreiking kan gemeenten daarmee helpen. Wij, het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, zijn er blij mee.”

Koploper

De Handreiking laat zien dat circulair uitvragen met een lage MPG prima kan en dat gemeenten hier al ervaring mee opdoen. Ook is er te lezen wat we van de voorbeelden kunnen leren en hoe gemeenten dat het beste kunnen aanpakken. Dus handige informatie voor wethouders, projectleiders en inkopers van gemeenten, maar ook voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en bouwers. Wie nu al werkt met een lage MPG neemt als koploper een voorsprong.

De Handreiking biedt tien lessen, twintig tips en elf voorbeelden uit de huidige praktijk. Een mix van laagbouw en hoogbouw, grote en kleine gemeenten en diverse inschrijvende marktpartijen. Die laten zien dat circulair bouwen leidt tot goede, comfortabele en mooie woningen.

De “Handreiking Tenderen voor circulaire woningbouw” is een uitgave van het Transitieteam Circulaire Woningbouw en is ontwikkeld door Merosch in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO.

De Handreiking is hier gratis te downloaden (PDF).

Lees ook de terugblik op de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie.