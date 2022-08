Woningennood: ouderen helpen jongeren

De woningnood is hoog voor jong en oud. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra ziet een relatie tussen die twee: bouw ouderenwoningen en de woningmarkt gaat als dominosteentjes op gang komen. Veel meer van dergelijke oplossingen staan centraal tijdens het aanstaande ZorgSaamWonen Congres.

Steeds meer mensen leven langer en dat is op zich een heuglijk feit. Toch zijn er genoeg uitdagingen om dit langere leven ook zo prettig mogelijk te maken. Zo is er een groot tekort aan betaalbare, passende woningen voor jong én oud.

De oplossing schuilt volgens Francesco Veenstra, de huidige Rijksbouwmeester, onder meer in het bouwen van meer ouderenwoningen. “Ouderen wonen vaak in gezinswoningen, maar er zijn heel veel voorbeelden van ouderen die graag naar een kleinere, gelijkvloerse woning willen verhuizen.”

“Projectontwikkelaars zijn nu geneigd om voor bijvoorbeeld studenten en starters kleine woonunits te bouwen. Je kunt dan in relatief korte tijd een hoog volume bouwen voor een betaalbaar bedrag. Voor investeerders en beleggers is dat een groeimarkt, maar ik denk dat senioren ook een groeimarkt gaan vormen. En zij nemen vaak ook nog vermogen mee. Toch zie je dat de ontwikkelingen op dat terrein enorm achterlopen”, aldus Veenstra.

Seniorenwoningen

Veenstra pleit daarom voor het bouwen voor ouderen. Met specifieke seniorenwoningen in een goed toegankelijke en sociale omgeving waar leeftijdsgenoten in de buurt wonen en waar dichtbij voorzieningen zijn, zoals de supermarkt, bakker en zorg. De ouderen verlaten dan hun gezinswoningen, waardoor die vrijkomen en er op de huizenmarkt een doorstroming ontstaat die ook aan de ‘onderkant’ ruimte biedt aan starters en jongeren.

Tijdens het ZorgSaamWonen Congres zal het veel gaan over bouwen voor senioren. Het evenement verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Thema’s

Tijdens het congres staan thema’s als doorstroming, transformatie, nieuwbouw, bewonersinitiatieven, ontmoeting en bewustwording centraal. Het gaat erom te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met beperkingen, voor ouderen, voor starters in veilige en prettige buurten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen meedoen.

Kom ook naar Zwolle en geniet van:

Interview met gedeputeerden Monique van Haaf en Roy Witte vanuit het fysieke én sociale domein.

Lezing door professor Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft.

Lezing door professor Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen, Universiteit voor Humanistiek.

Leerzame voorbeelden uit Overijssel en de rest van het land.

Praktijksessies en Inspiratiesessies, zoals:

Bewustwordingscampagne van corporatie Actium.

Lang Zult U Wonen / Blij(f) Thuis Box

Ouderinitiatief De Hooiberg in Borne

Senior Smart Living Park Entree, Schiedam, Blauwhoed

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) én de nieuwe regeling rond Ontmoetingsruimten door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO

Woonformules, innoveren in seniorenhuisvesting, corporatie Woonzorg Nederland

Woonzorgcomplex Humanitas in Deventer

Presentatie winnaar ZorgSaamWonen Award 2021 gericht op Eenzaamheid en wonen

Een dag voor het congres (7 september) is er ook een pre-event met werkbezoeken in de provincie Overijssel.

Op donderdag 8 september organiseren het platform ZorgSaamWonen en de Provincie Overijssel het landelijke ZorgSaamWonen Congres in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle (tegenover het station!).



