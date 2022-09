Ook keurmerk voor bomen buiten het bos

De regels van het keurmerk voor duurzaam bosbeheer van PEFC Nederland zijn aangescherpt. De eisen passen beter bij ervaringen in de praktijk, zodat deze bosstandaard nu ook weer voldoet aan de internationale verwachtingen. Dat betekent goed nieuws voor bijvoorbeeld gemeenten en boeren.



PEFC is wereldwijd het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Het internationale PEFC-keurmerk garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij er evenveel aandacht is voor people, planet en profit. Voor de Nederlandse boseigenaar is het PEFC-certificaat, afgegeven door een onafhankelijke certificeerder, een bewijs dat zijn bos aantoonbaar op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt beheerd en daarmee dus voldoet aan de Sustainability Benchmark van het PEFC-keurmerk.

De PEFC bosstandaard is op nationaal niveau opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met:

Het onderscheid tussen boseigenaren met minder dan 5 ha, 5 tot 200 ha en boseigenaren met meer dan 200 ha;

Bestaande wet- en regelgeving, zodat onnodige controle achterwege kan blijven;

Het uitgangspunt dat duurzaam bosbeheer een aanpak is die slechts gedeeltelijk in getallen te vatten is en zich vooral uit in de houding van de boseigenaar.

Aanpassingen

Iedere vijf jaar bekijkt PEFC of de regels voor duurzaam bosbeheer moeten worden aangepast. De actuele wijzigingen zijn een gevolg van nieuwe Nederlandse wetten die betrekking hebben op bosbeheer en van het aanscherpen van de eisen van duurzaam bosbeheer van PEFC International. De regels werden tegen het licht gehouden door een onafhankelijke groep experts van ecologen, wetenschappers, boseigenaren, werkgevers- en werknemersorganisaties en ook controlerende instanties.

Een opvallende wijziging van de regels is dat het keurmerk ook geldt voor bomen buiten het bos. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld gemeenten en boeren mogelijk hun bomen in parken, langs lanen of akkers onder het certificaat te brengen om duurzaam beheer aantoonbaar te maken.

Verder is het vooral de structuur van deze bosstandaard die flink op de schop is gegaan. Daardoor is het document beter leesbaar en passen de eisen beter bij de ervaringen in de praktijk. Tegelijkertijd blijft het PEFC-keurmerk uitgaan van het feit dat duurzaam bosbeheer niet alleen uit getallen blijkt, maar ook uit de houding en kennis van de bosbeheerder.

Boscertificering

Inkopers van hout en houtproducten krijgen veel vragen over de verantwoorde herkomst van hout en de duurzaamheid van het bosbeheer. Waar de maatschappelijke druk steeds groter wordt, is het uiteindelijk de boseigenaar die kiest voor de productie van duurzaam en gecertificeerd hout. Anderzijds geldt dat zonder certificering hout moeilijker verkoopbaar is, zeker als de klant er om vraagt.

Het internationaal erkende PEFC-keurmerk biedt antwoord op die vragen. Zo weet de gebruiker dat de grondstoffen van de hout- en papierproducten met dit label aantoonbaar duurzaam zijn. Met het eisenpakket van PEFC garandeert de boseigenaar dat de duurzaamheidseisen van opdrachtgevers op alle vlakken worden ingevuld. Wereldwijd hebben bijna 1 miljoen boseigenaren, met samen meer dan 325 miljoen hectare bosoppervlak, hun bosbeheer laten certificeren. Een boseigenaar kan daarbij kiezen voor een individueel of een groepscertificaat.

Meer informatie is te lezen op deze website en in de nieuwe brochure.

Ontdek hier de verschillen tussen het PEFC- en FSC-keurmerk.

Bron: persbericht PEFC

Foto: Shutterstock