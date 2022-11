Onderzoek naar circulaire ambities voor kustlijnzorg

De roep om in 2030 circulair te werken, is bij Rijkswaterstaat opgevolgd door een uitgebreid traject om meer kennis op te halen en te delen. Tal van partijen en consortia nemen daaraan deel, met daarbij ook enkele partners van Duurzaam Gebouwd. Zo gaat Aveco de Bondt een data gap analyse voor de kustlijnzorg maken.

De raamovereenkomst die is gesloten met Aveco de Bondt heeft een looptijd van twee jaar, met een optie om te verlengen tot eind 2026. Het bedrijf gaat Rijkswaterstaat (RWS) ondersteunen bij het meten en monitoren van circulariteit met data over toegepaste en vrijkomende materialen binnen de werken van Rijkswaterstaat.

Kustlijnzorg

Eén van de eerste klussen wordt het maken van een data gap analyse voor de kustlijnzorg. Daarbij onderzoekt Aveco de Bondt of er data aanwezig is van de materialen die zijn gebruikt in onder meer waterkeringen en kustverdedigingswerken. Welke materialen zijn dat, wat is de samenstelling van die materialen en in welke hoeveelheden zijn die gebruikt? Ook wordt onderzocht welke data er nodig zijn om de circulaire ambities voor de kustlijnzorg verder gestalte te geven.

“We hebben eerder al een data gap analyse voor wegverhardingen gemaakt”, vertelt Dirk van Hout, senior adviseur duurzaamheid en projectmanager voor deze raamovereenkomst. “Ook stelden we voor Rijkswaterstaat al een areaalpotentiescan op. Verder heeft Aveco de Bondt ruime ervaring op het gebied van het (door)ontwikkelen van indicatorensets en de implementatie daarvan voor monitoring, sturing en verantwoording.

Dataroute

Een volgend project betreft een dataroute van vrijkomende materialen. Hierbij zal worden beoordeeld hoe een plan van aanpak op dit gebied er kan uitzien. Denk daarbij aan materialen die vrijkomen bij het renoveren van snelwegen of het vervangen van bruggen, zoals beton, staal, grond en asfalt. Aveco de Bondt vervult in dit project een ondersteunende rol.

Doelen RWS

Binnen de raamovereenkomst zijn vier partijen geselecteerd voor het meten en monitoren van circulariteit. Het gaat naast Aveco de Bondt om drie consortia van adviesbureaus. De verschillende partijen concurreren niet met elkaar, maar werken juist samen om de doelstellingen van Rijkswaterstaat te realiseren. Zo gaat één van de andere consortia aan de slag met een data gap analyse voor kunstwerken, waarbij onderling de werkwijzen op elkaar worden afgestemd. Binnen het ‘perceel Meten en monitoren’ vinden we ook de Duurzaam Gebouwd-partners Antea Group en Witteveen+Bos:

Closing the Loop: EIB, Antea, Nebest, GBN, Berenschot, Significant synergy

Aveco de Bondt

Royal HaskoningDHV, SGS Intron, Stichting Insert

Witteveen+Bos, CE Delft, Copper8

In een andere raamovereenkomst (perceel Data en Paspoorten) komen we verder de Duurzaam Gebouwd-partners Movares en Alba Concepts tegen.

