Pilot ‘Enkelvoudig IPM-Team’ Rijkswaterstaat

Het is een grote systeemverandering: een Enkelvoudig IPM-Team waarin opdrachtgever en opdrachtnemer een gemixt team vormen. Het is niet alleen een andere projectinvulling, maar ook een nieuwe manier van denken en doen. De partijen kijken in elkaars keuken en geven samen de belangen vorm. Ontdek tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra welke ervaringen Rijkswaterstaat (RWS) heeft met deze projectinvulling en werkwijze.

“De pilot met Enkelvoudige IPM-teams is een ware systeemverandering die ook leidt tot gedragsverandering”, aldus Marieke Schepers. Binnen RWS is zij onder andere programmamanager van het Enkelvoudig IPM-Team. “In plaats van twee IPM-teams vanuit de opdrachtgever en de opdrachtnemer, worden de rollen in elkaar geschoven. Zo kan bijvoorbeeld de omgevingsmanager en technisch manager van de aannemer zitting nemen in het reguliere omgevings- en technische team van Rijkswaterstaat. Dat is voor alle betrokkenen anders en soms wennen. De besluitvorming wordt hierdoor echt versneld.”

Deze pilot is niet alleen ingegeven door de beschikbaarheid van mensen. In het kader van het Programma Op weg naar een vitale infrasector wil RWS ook slimmer en hechter met de markt gaan samenwerken. Zoals met Jaap Peelen, die als aannemer in een Enkelvoudig IPM-Team project werkt aan meerjarig onderhoud in district Oost-Nederland-Oost. Peelen, commercieel directeur van Van der Weerd Grafhorst B.V., is enthousiast over deze manier van samenwerken. Als stuurgroeplid van de Combinatie Van der Weerd Grafhorst B.V. – Dostal Wegenbouw B.V. stelt hij: “Er zijn door deze werkwijze veel voordelen te behalen, niet alleen in de reductie van het aantal rollen en overleggen, maar ook in een efficiëntere aansturing van het contract”. Peelen heeft zich ontpopt tot een warm pleitbezorger van deze projectinvulling en werkwijze.

Vertrouwen

Als projectcoach is Nathalie Vrancken, verbonden aan Cohezy en werkzaam voor De Externe Voorzitter, aan een van de pilotprojecten verbonden. Zij vertelt: “Een van de voorwaarden waardoor het Enkelvoudig IPM-Team slaagt, is de ondersteuning van de samenwerking. Omdat deze wijze van werken anders denken en handelen vergt, is het aan te raden om een projectcoach aan boord te hebben. Dat leert ook de ervaring. Bijzonder is wel dat binnen het project van Jaap Peelen de samenwerking bijna als vanzelf gaat. Dat Enkelvoudig IPM-team is heel goed op elkaar ingespeeld, weet goed wat ze doen en vertrouwt elkaar.”

RWS heeft nu zes Enkelvoudige IPM-Teams als pilotprojecten opgestart. De eerste ervaringen zijn inmiddels gedeeld binnen RWS. Naast positieve zijn er ook kritische geluiden te horen. Zowel Marieke Schepers als Jaap Peelen gaan tijdens het Congres Gamechangers in de Bouw & Infra (1 december in Soesterberg) vertellen over hun recente ervaringen met deze nieuwe projectinvulling en werkwijze. Vrancken zal in deze bijeenkomst optreden als gespreksleider.

Ontdek nu het programma van Gamechangers in de Bouw & Infra, donderdag 1 december in Soesterberg, dat niet alleen gaat over innovaties en innovators, maar ook over systeem- en gedragsverandering. Of schrijf je hier meteen in.