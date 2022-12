Helft kantoren heeft Energielabel C of beter

Vanaf 2023 moeten de meeste kantoren in Nederland over Energielabel C of beter beschikken. Hoewel niet alle cijfers klip en klaar zijn, wordt geschat dat de helft daar al aan voldoet. 25.000 kantoren, met een totaal vloeroppervlakte van ruim 14 miljoen m², hebben nog geen geregistreerd energielabel.

De cijfers komen uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Kadaster op basis van een adressenbestand van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het percentage van 50% met een Energielabel C of beter slaat op alle kantoren die moeten voldoen aan de verplichte labeling. Dat betreft 65.000 kantoren op een geschat totaal van (alle) 137.500 kantoren met een eigen adres. Nog eens bijna 28.000 kantoren moeten waarschijnlijk ook aan de verplichting van label C voldoen, maar zijn nog niet zover. Van 25.000 kantoren is het zeker dat zij nog niet over het vereiste label C beschikken.

Eigenaren

Opvallend wat betreft de kantorenmarkt en het energielabel, is het onderscheid tussen vastgoed in bezit van marktpartijen en kantoren van particulieren, overheid, woningcorporaties en andere partijen. Marktpartijen hebben in vergelijking met de andere eigenaren al een groter deel verduurzaamd tot label C of beter (71%). Particulieren, overheid en overige eigenaren scoren iets lager (ongeveer 60%). Woningcorporaties komen nu tot 52% met label C of beter. Uit de analyse blijkt ook dat van de kantoren die over een energielabel C moeten beschikken de grotere exemplaren daar eerder aan voldoen dan kleinere.

Bekijk hier het complete rapport over de energielabels van kantoren (PDF).

Bron: Kadaster

Beeld: Shutterstock