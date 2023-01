Drie ministeries samen aan de slag met CO2-Prestatieladder

Op drie verschillende departementen wordt gezamenlijk gewerkt aan het in- en doorvoeren van de CO 2 -Prestatieladder. Dat alles gebeurt met inzet van Aveco de Bondt en zorgt voor een besparing van tijd en geld, terwijl de ministeries bovendien van elkaar kunnen leren. Ook voor andere overheden liggen er goede mogelijkheden om samen te certificeren.

Het project van Aveco de Bondt betreft deze ministeries:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het zijn de ambities van de Rijksoverheid die de aanzet hebben gegeven om de CO 2 -Prestatieladder te implementeren op deze drie departementen. En specifiek de ambitie van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. In de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is besloten dat alle ministeries de CO 2 -Prestatieladder implementeren als instrument om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen.

Aanpak eigen maken

De CO 2 -Prestatieladder is een systematiek waarvoor organisaties zich laten certificeren en daarbij een managementsysteem implementeren om te sturen op continue CO 2 -reductie. Het is nu aan de ministeries om zich de aanpak van de ladder eigen te maken en deze te implementeren door achtereenvolgens:

inzicht te verwerven in hun eigen CO 2 -footprint;

-footprint; reductiebeleid op te stellen met doelstellingen;

passende maatregelen te nemen om hun reductiedoelstellingen te kunnen realiseren;

hierover te communiceren binnen de eigen organisatie en met de buitenwereld.

Aveco de Bondt ontwikkelde voor de ministeries van VWS, SZW en OCW een gezamenlijke implementatieaanpak. “In plaats van dat we op drie ministeries expertise over de CO 2 -Prestatieladder delen, organiseren we nu gezamenlijke kennissessies. Ook de overleggen, werksessies en feedbackrondes vinden gezamenlijk plaats. Op die manier bespaar je tijd en kun je implementatiekosten delen. Waar nodig spelen we natuurlijk wel in op specifieke situaties binnen de drie ministeries”, vertelt projectleider Matthijs van der Jagt.

Een ander voordeel van de gezamenlijke aanpak is dat je van elkaar kunt leren, informatie kunt delen en elkaar kunt inspireren. Duurzaamheidsadviseur Thomas Stegenga: “Voor de implementatie van de CO 2 -Prestatieladder moet je bijvoorbeeld data verzamelen om je CO 2 -footprint in kaart te brengen. Bij ministeries kan je dan bijvoorbeeld denken aan data over vliegreizen. Eén van de ministeries ontdekte dat er een systeem is waar je gegevens van vluchten makkelijk uit kunt halen. De andere ministeries konden daar hun voordeel mee doen.”

Gezamenlijke aanpak, ieder een eigen certificaat

Uiteindelijk behalen de ministeries ieder een eigen certificaat. Aveco de Bondt begeleidt het proces en borgt de voortgang van het project. Voor zover Van der Jagt en Stegenga weten, is het voor het eerst dat er op deze manier wordt samengewerkt bij de implementatie van de CO 2 -Prestatieladder. Zo’n gezamenlijke aanpak biedt volgens hen ook kansen voor andere overheidsinstellingen, zoals provincies en gemeenten.

“Samenwerken vraagt wat extra’s op het gebied van planning en organisatie. Het is zaak om te zorgen dat alle partijen gelijk blijven lopen en op tijd de volgende stap kunnen zetten. De voordelen van samenwerking maken dat zeker de moeite waard”, zegt Stegenga. “Voor een gezamenlijk traject is het wel prettig wanneer organisaties op elkaar lijken en elkaar al kennen. Ook is het belangrijk dat er een gelijkwaardige hoeveelheid commitment en ambitie is.”

Bekijk ook de video ‘De CO2-Prestatieladder in één minuut!’

Al meer dan tien jaar adviseert Aveco de Bondt organisaties over de implementatie van de CO 2 -Prestatieladder. Het bedrijf is ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de eisen en heeft meegeschreven aan de Praktische Gids voor Overheden (PDF) gepubliceerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen.

Meer informatie over het (samen) implementeren van de CO2-Prestatieladder in jouw organisatie vind je bij Aveco de Bondt.

Bronnen: Aveco de Bondt en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

Beeld (bovenaan): Shutterstock