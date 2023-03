Is jouw dak groen, geel of blauw?

Nu er in veel regio’s boter bij de vis moet wat betreft het invullen van de opgave die elke RES zich heeft gesteld, komen daken steeds meer in het vizier. In plaats van zon op land hebben daken immers de voorkeur, maar welke komen daarvoor in aanmerking? Wie daar in de provincie Utrecht geen goed zicht op heeft, kan gebruikmaken van de nieuwe Duurzame Daken Kansenkaart. Ontdek daarbij ook de mogelijkheden voor beplanting en water!

Uit een analyse is gebleken dat er in de provincie Utrecht ongeveer 3500 hectare aan nog onbenutte daken aanwezig zijn. Het zijn plekken die niet alleen de mogelijkheid bieden om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken, maar ook daken die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan waterberging en biodiversiteit. Bekend is dat veel betrokkenen, zoals bewoners en eigenaren van bedrijfspanden, niet eens weten of hun dak geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of beplanting. Vandaar dat de Provincie Utrecht hen op weg helpt met de Duurzame Daken Kansenkaart.

Op website van de Duurzame Daken Kansenkaart kun je ontdekken wat er haalbaar is voor jouw dak. De tool werkt heel eenvoudig: klik op het pand waarin je geïnteresseerd bent en je krijgt meteen een eerste inschatting van de mogelijkheden. De opties zijn verdeeld over drie categorieën: groene, gele en blauwe daken (of een combinatie van die drie). Bij elk pand krijg je ook een advies over de kosten en subsidiemogelijkheden voor het specifiek geadviseerde type dak.

Opties

Groen dak: met planten

Geel dak: met zonnepanelen

Blauw dak: opvang en vasthouden water

De provincie hoopt met deze online tool een versnelling te realiseren van de verschillende opgaven. Gedeputeerde Mirjam Sterk (Natuur en Landbouw): “Het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt af. Daarin willen en moeten we verandering brengen. Bijvoorbeeld door de aanleg van zonnepanelen, door meer groen aan onze provincie toe te voegen en door water vast te houden. Tegelijkertijd is de ruimte in onze provincie schaars. Daarom moeten we slim gebruikmaken van de ruimte die al beschikbaar is. Al die onbenutte daken bieden een prachtkans! We hopen dan ook dat inwoners, bedrijven, scholen en zorginstellingen ons willen helpen bij het inrichten van die daken en we zo beter kunnen inspelen op het veranderende klimaat.”

Berekening constructie

Om per dak een advies te kunnen geven, heeft de Provincie Utrecht deze informatie verzameld en gecombineerd:

het bouwjaar

de eventuele monumentale status

de ligging van het pand

de helling van het dak

In de praktijk zal er voor veel daken nog een constructieberekening moeten komen om zeker te weten dat jouw dak de last kan dragen. De kansenkaart is gemaakt op basis van actuele data, maar betreft een model van de werkelijkheid. De getoonde gegevens zijn dus niet 100% accuraat, maar geven wel een goede indicatie.

Subsidies

De Provincie Utrecht heeft bovendien diverse subsidies beschikbaar om de maatregelen ook werkelijk te kunnen realiseren. Denk daarbij aan steun voor het aanleggen van een hoogwaardig groen dak (wat betreft biodiversiteit) voor daken van minimaal 50 vierkante meter. De subsidie vergoedt 50 procent van de kosten, met een maximum van 25.000 euro. Deze subsidie voor groene daken geldt voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden.

Groene daken kunnen ook gecombineerd worden met zonnepanelen. Het groen onder de zonnepanelen en de zonnepanelen zelf komen niet in aanmerking voor de subsidieregeling. Wel het versterken van de dakconstructie. De subsidies zijn bedoeld voor rechtspersonen zoals maatschappelijke organisaties, VvE’s, bedrijven, woningcorporaties, stichtingen, sport-, onderwijs- en kennisinstellingen. Meer informatie over de subsidieregeling vind je via het subsidieloket.

De Duurzame Daken Kansenkaart voor de Provincie Utrecht is ontwikkeld door Stichting Rooftop Revolution.



