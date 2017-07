School met energielabel A++++

Adviesbureau Aveb heeft basisschool IJdoornschool het energielabel A++++ toegekend, het hoogst haalbare energielabel.

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft SMT Bouw en Vastgoed in 25 weken tijd gezorgd voor een nieuwe school aan de Alkmaarstraat. Bij het ontwerp heeft DMV architecten rekening gehouden met de overgang van de stedelijke bebouwing en het groene karakter van het park.

EPC van 0,0 en Frisse Scholen klasse A

De IJdoornschool beschikt over een EPC van 0,0 en geldt voor het bouwbedrijf als het eerste energieneutrale onderwijsgebouw. Daarnaast heeft dit gebouw Frisse Scholen klasse A behaald. Hiermee loopt deze school vooruit op de gestelde eisen van de nationale en Europese regelgeving.