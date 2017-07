Impactlening voor Zorg en Onderwijs

De Impactlening van Rabobank is speciaal ingericht voor de zorg- en onderwijssector, met rentekorting tot 0,80%, voor leningen vanaf € 250.000. Er is € 100 miljoen beschikbaar.

Partijen die in aanmerking komen voor een zakelijke lening komen in aanmerking voor de lening. Het bedrijf moet actief zijn in het primair- of voortgezet onderwijs of eerstelijns zorg. Daarnaast moet de organisatie aantoonbaar voorop als het gaat om maatschappelijk ondernemen.

De regels om in aanmerking te komen voor een impactlening zijn als volgt:

In het bedrijf of instelling werken maximaal 250 fte

De looptijd van de zakelijke lening is vijf of tien jaar

Het bedrag dat u wilt lenen ligt tussen de € 250.000 en € 7,5 miljoen

Voor de onderwijssector geldt dat uw instelling in het bezit moet zijn van het keurmerk excellente of gezonde school

Voor de eerstelijns zorg geldt dat u BIG-geregistreerd moet zijn

Meer informatie en de mogelijkheid tot het aanvragen van de lening leest u op de website van Rabobank.