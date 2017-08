Subsidie voor duurzaam schoolgebouw verlengd tot eind 2017

Ook de komende maanden kunnen schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gebruikmaken van de subsidieregeling om hun schoolgebouwen te verduurzamen. De overheid heeft de subsidieregeling verlengd tot en met 29 december 2017.

Met de subsidie ontvangen schoolbesturen 50% van de kosten voor het inhuren van extern advies terug, tot een maximum van € 3.500. Er is nog ruimte voor zo’n 70 subsidieaanvragen. De subsidie maakt onderdeel uit van de Green Deal Scholen. Deze helpt besturen op weg met praktische informatie en stappenplannen om te komen tot gezonde, duurzame en betaalbare schoolgebouwen. “Het is plezierig dat we ook de komende maanden schoolbesturen op weg kunnen helpen met een financiële tegemoetkoming”, zegt woordvoerder Wim Lengkeek. “Zo kunnen deze besturen actief aan de slag met een gezonder binnenklimaat, duurzame energiebronnen en lagere energiekosten. Daarvan profiteren niet alleen leerlingen en leerkrachten, maar ook de huishoudportemonnee van de school.”

Subsidie voor energiescans

Binnen het managementteam van stichting OBO West-Brabant is Ernst Steffens verantwoordelijk voor de huisvesting. “Op verschillende manieren zijn we op de subsidieregeling geattendeerd. Wij hebben diverse oude en nieuwe gebouwen en eigenlijk zijn er overal klachten over energie en binnenklimaat. Bij sommige scholen is binnenkort renovatie aan de orde. Daarvoor zoeken we advies. De subsidieregeling helpt, want het gaat om best grote bedragen. De subsidie die we hebben ontvangen voor energiescans op 5 scholen is een extra stimulans.”

Energiekosten onnodig hoog

“Steeds meer schoolbesturen gaan tot handelen over”, merkt Lengkeek. “Via onze helpdesk en kennissessies in het land hebben we de afgelopen maanden veel geïnteresseerde schoolbesturen en gemeenten gesproken. Ons doel is betrouwbare informatie beschikbaar te stellen en hen op weg te helpen bij het zetten van de juiste stappen. Vooral waar het energiebesparing, het benutten van duurzame energiebronnen en verbetering van het binnenklimaat betreft. De wil om bestaande schoolgebouwen te verduurzamen en te verfrissen, is er zeker.”

Kennis bundelen en partijen samenbrengen

Hierbij wil Green Deal Scholen wil scholen en gemeenten zo goed mogelijk op weg helpen. “Als Green Deal Scholen bundelen we kennis, reiken we hulpmiddelen aan en brengen we partijen samen om van elkaar te leren”, legt Lengkeek uit. “Zo staan op onze website 70 praktijkvoorbeelden en diverse eenvoudige stappenplannen om direct aan de slag te gaan. Daarnaast helpen medewerkers van onze helpdesk scholen en gemeenten graag op weg bij het zetten van de juiste (vervolg)stappen.”

Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. Het draagt bij aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord.