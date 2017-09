Duurzame nieuwbouw Hogeschool Rotterdam opgeleverd

Het nieuwe, duurzame onderwijsgebouw van Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom is onlangs feestelijk geopend tijdens de opening van het collegejaar. Het gebouw is ontworpen door Paul de Ruiter Architects en biedt onderdak aan de economische opleidingen, die voorheen verspreid waren over verschillende locaties.

Het gebouw van 13.000 m2 verbindt de al bestaande bouwdelen met elkaar en faciliteert hiermee 11.000 studenten en 850 medewerkers. De nieuwbouw is toekomstbestendig ontworpen en flexibel in gebruik. Zo kan snel ingespeeld worden op veranderingen in het onderwijs. Dankzij een modulaire opzet van de installaties en de gevel kunnen wanden makkelijk worden verplaatst, waardoor ruimtes eenvoudig te wijzigen zijn in grootte en functie.

Duurzaam en gezond

Het gebouw is ontworpen door Paul de Ruiter Architects. Naast de strakke vormgeving - de buitengevel bestaat van vloer tot plafond uit glas - heeft het ontwerp een duurzaam en gezond karakter. Het ontwerp van de nieuwbouw ontving het BREEAM Excellent label, het internationale certificaat voor duurzaamheid. Dat sluit aan bij de visie van de economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam, waar maatschappelijk verantwoord ondernemen deel van uit maakt.

Veel daglicht

Dankzij de glazen gevels ademt het gebouw licht, ruimte en openheid. Door de grote glazen atriumkap valt daglicht tot diep in het gebouw. Daarnaast zorgt natuurlijke ventilatie voor een continue aanvoer van frisse lucht. Dat levert niet alleen een flinke energiebesparing op, maar zorgt ook voor een aangenaam binnenklimaat wat bevorderlijk is voor het welbevinden van de studenten en docenten.

Centrale atrium

Daarnaast stimuleert het gebouw ontmoetingen tussen studenten en medewerkers van verschillende opleidingen. In het centrale atrium zijn op alle verdiepingen open studiepleinen ingericht met een verscheidenheid aan meubilair, zoals loungemeubels en grote studietafels. Een imposante houten trap, die als een rode loper door het gebouw loopt, verbindt alle studiepleinen en is zo de blikvanger van het gebouw. De studiestraat fungeert als de centrale entree en ontmoetingsplek tussen de diverse bouwdelen van het complex.

Bron: Paul de Ruiter