Energieneutraal kindcentrum in Doetinchem

Begin september is het Integraal Kindcentrum Het Noorderlicht in Doetinchem officieel geopend. Met een GPR van 8,4 en een EPC van -0,09 is dit gebouw energieneutraal.

“We hebben deze EPC-waarde gehaald door onder meer technieken uit het passiefhuisconcept toe te passen”, vertelt projectmanager Frans van Heemst van RoosRos architecten. Dit bureau heeft dit modulaire gebouw ontworpen. “Daarnaast hebben we de installatie gekoppeld met het naastgelegen zwembad. De pv-cellen en het mossedumdak maken de duurzaamheid zichtbaar.”

Vrij indeelbare constructie

Dit nieuwe centrum is ook op andere vlakken duurzaam en toekomstbestendig. Zo is het constructief vrij indeelbaar. De constructie is voorbereid op een extra verdieping en de prefab gevel is volledig demontabel. Daarnaast is de plug&play-klimaat- en elektrainstallatie aanpasbaar. Zo heeft het architectenbureau gezorgd voor een kindcentrum, dat in de toekomst eenvoudig groter of kleiner kan worden.

Dit IKC beschikt over een basisschool, kinderopvang, buurtwerk en een wijkgroenbedrijf. “We hebben gezorgd voor een doorgaande leerlijn van 0-12 jaar”, legt architect Henno Westereng uit. “Zo sluit de speelruimte van de kinderopvang aan op het leerplein van de onderbouw, dat weer verbonden is op de midden- en bovenbouw. De heldere structuur draagt bij aan een goede functionaliteit, overzichtelijkheid en sociale veiligheid.”

Gebouw met lage exploitatielast

Op basis van een berekening van de Total Cost of Ownership hebben de ontwerp- en bouwpartners als aannemer Klaassen Bouw, installateur Rouweler Installatietechiek en constructeur Pieters Bouwtechniek ingezet op een gebouw met een lage exploitatielast. De bouw vond plaats in opdracht van de gemeente Doetinchem. De start was in augustus 2016 en in mei 2017 was het gebouw gereed.

