Meerdere gebruikers in MFA De Kruidentuin

De huidige gebruikers van De Kruidentuin betrekken een multifunctionele accommodatie in Barendrecht. Het gebouw huisvest onder andere basisschool De Hoeksteen en kinderopvang Eiland Marlyne.

De locatie vraagt om een compacte MFA, met als uitdaging om voldoende licht en ruimtelijkheid te realiseren. Door de vlakken van het zadeldak ten opzichte van elkaar te laten verspringen, vond ontwerper en architect De Zwarte Hond de mogelijkheid om extra daglicht toe te laten treden. In combinatie met een goede oriëntatie ten opzichte van de zon zorgt een verticale strook met extra ramen voor een prettige extra lichtinval.

Maatregelen voor toekomstbestendigheid

Er is de nodige aandacht voor duurzaamheid in de nieuwbouw. De projectpartners maken de keuze om te investeren in de relatief dure Hagemeister-baksteen en natuurstenen vensterbanken en waterslagen. Dat lag niet voor de hand met het beschikbare budget, maar door strategisch te besparen op andere onderdelen is een onderhoudsvrij ontwerp gerealiseerd. Gebruikers moeten de komende 30 jaar probleemloos van het gebouw kunnen genieten.