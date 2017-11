Bijna 200 schoolgebouwen energieneutraal in Groningen

De gemeente Groningen en een groot aantal schoolbesturen ondertekenen een intentieverklaring om ruim 195 schoolgebouwen energieneutraal te maken in 2035.

De intentieverklaring ‘Energieneutrale scholen Groningen’ kwam tot stand door een samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen en de werkgroep Onderwijshuisvesting. Tijdens de gesprekken kwam de ‘split incentive’ aan de orde, waardoor verregaande verduurzaming uitbleef.

De partijen werkten toe naar een oplossing om deze split incentive op te lossen. In de verklaring staat dan ook beschreven dat zowel de gemeente als de schoolbesturen verantwoordelijkheid nemen voor hun gezamenlijke vastgoed en de verduurzaming hiervan. Zo worden er afspraken gemaakt over de financieringsopgave en worden schaalvoordelen door samenwerking optimaal benut.

Met deze intentieverklaring komt er een vervolg op het recent succesvol afgeronde project 'Fris en duurzaam', waarin het ging om een gezond binnenklimaat in alle klaslokalen van de stad, en wat eveneens een samenwerkingsproject was van gemeente en schoolbesturen." In totaal is er met de verduurzaming van de bijna 200 scholen ruim 36.000 m2 gemoeid.