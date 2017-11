Brede School duurzamer dan gemeentelijke ambitie

Brede School De Esdoorn is woensdag 22 november officieel geopend door wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Werkendam. Mede door de toepassing van slimme technieken beschikt dit nieuwe gebouw over een GPR-score van 8.0.

Die score is hoger dan deze Brabantse gemeente ambieerde. Zo beschikt het gebouw over hoogwaardige isolatie, natuurlijke zonwering, een doordachte benutting van het daglicht, bewegingssensoren en ventilatieroosters gecombineerd met warmteterugwinning.

“Ieder leerkracht kan zelf de temperatuur regelen of een raam open zetten”, zegt architect René Olivier van Olivier + Partners. Samen met architectenbureau No Label heeft hij met zijn architectenbureau gezorgd voor dit nieuwe pand, dat bestaat uit 2 basisscholen, een kinderopvang, een gymzaal en een bibliotheek. Van de centrale aula hebben ze het kloppende hart van het pand gemaakt. Door deze aula samen te voegen met de gymzalen en de speellokalen, komt een modern onderwijsgebouw dat flexibiliteit en comfort combineert met samenwerking en eigenheid.

Gebouw voldoet aan Frisse Scholen klasse B

Uit de normering Frisse Scholen klasse B blijkt dat ook licht, geluid en akoestiek in orde zijn. “Voor een gangbaar budget hebben we een hoge kwaliteit en veel comfort geleverd”, zegt Rob Janssen Bouwmeester van No Label. Daarnaast hebben de architecten bewust gekozen oor onderhoudsarme materialen, zoals bakstenen en aluminium kozijnen, en voor oppervlakken die eenvoudig schoon te maken zijn. De exploitatielasten zijn hierdoor laag.

Toekomstbestendig en flexibel

De Esdoorn kan eenvoudig verder worden verduurzaamd. Door zonnepanelen en groene daken toe te voegen, wordt het gebouw bijna energieneutraal (BENG). Daarnaast is het mogelijk om de binnenmuren te verwijderen en de indeling aan te passen. De lokalen op de begane grond zijn ook toegankelijk vanaf de buitenkant, dus andere gebruikers kunnen hiervan ook gebruikmaken. Dankzij deze flexibiliteit kan dit gebouw de komende 60 jaar mee, volgens de architecten.

Basisschooldirecteur Wim Marinissen van De Morgenster is een van de gebruikers van De Esdoorn. “Het gebouw voelt als een warme jas. Het was meteen een school, vanaf het allereerste moment dat de kinderen binnenkwamen. Het is functioneel en sfeervol.” Olivier vult aan: “Het ontwerp van deze Brede School past helemaal bij de wensen en eisen die de opdrachtgevers hadden. We hebben de kwaliteit gebouwd die we hadden beloofd.”