'Lambrisering in scholen terug van weggeweest'

Het fenomeen lambriseren in scholen lijkt weer aan populariteit te winnen. Aan het begin van de vorige eeuw werden trappenhuizen en gangen voorzien van lambrisering van hout of geglazuurde tegeltjes. Deze werkwijze komt weer terug.

Forbo Flooring komt met een speciale lijn van duurzaam Marmoleum in verschillende kleuren, geschikt om gangen en trapportalen te beschermen tegen beschadiging en vervuiling door schoenen en boekentassen.

Naast beschermen is het mogelijk om met lambrisering en een kleurkeuze de ruimte groter of juist kleiner te laten lijken. Daarnaast spaart het verf- en schoonmaakwerk. Door met kleurmogelijkheden te spelen is het bijvoorbeeld mogelijk om meer energie op te wekken met oranje of rust te geven met groen. De Marmoleum-lambrisering is 2,5 millimeter dik, kan worden aangebracht op vlak gestuukte wanden en voldoet aan alle strenge brandveiligheidseisen voor scholen.