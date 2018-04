Beter klimaat in het klaslokaal

WTU-1000-EC-IE balansventilatiesysteem van Orcon voldoet fluisterstil aan de geluidsrichtlijn voor ‘Frisse Scholen Klasse B’. Deze WTW-unit met enthalpie warmtewisselaar wint naast warmte ook vocht terug waardoor een condensafvoer niet nodig is.

Auteur: Tom de Hoog

Bij de afdeling verkoop van Orcon merkt men dat dit nieuwe WTW-toestel de interesse van de installateur heeft gewekt. Igmar Evers, Product specialist ventilatie, meldt dat nu de WTU’s aan de geluidsrichtlijnen van ‘Frisse Scholen Klasse B’ voldoen de eerste orders voor deze units al zijn geboekt. “We introduceerden deze WTU op de VSK waar de installatiemarkt ermee kennis kon maken. Het toestel heeft door de dubbelwandig uitgevoerde behuizing en extra isolatie een laag geluidsniveau. Tot 10dB minder dan eerdere modellen die wij voerden. De ventilatiecapaciteit is ruim voldoende bemeten op de norm van 30 leerlingen plus een leerkracht en bedraagt 1000 m3/h. Optioneel is een fijnstoffilter F7 beschikbaar. Met deze specificaties zijn we helemaal conform Frisse Scholen Klasse B.”

WTU-1000-EC-IE balansventilatiesysteem van Orcon

Laag energieverbruik

Voor een optimaal comfort is de WTU-1000-EC-IE standaard uitgevoerd met een automatische bypass. Daarnaast is in het ontwerp veel aandacht gegeven aan energiebesparing. Het toestel verwarmt de koude toegevoerde buitenlucht met de warme afgevoerde binnenlucht. Het is dan ook de meest energiezuinige manier van ventileren. Het energieverbruik is laag door het toepassen van gelijkstroom EC-motoren met achterovergebogen schoepen.

Software voor aansturing in download