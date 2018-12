Het kan nóg duurzamer: Kindpark Boekel legt de lat hoog

In augustus van dit jaar is Van der Heijden bouw en ontwikkeling gestart met de bouw van een bijzonder project op het gebied van duurzaamheid: Kindpark Boekel. In dit multifunctionele gebouw worden vanaf volgend schooljaar 2 scholen, een kinderopvang en een GGD gehuisvest.

Opdrachtgevers Saamscholen en StichtingGOO, zochten samen met de gemeente Boekel naar een geheel nieuw concept voor een scholencomplex dat bijdraagt aan een schoner klimaat en toekomstbestendig is op het gebied van energiegebruik. De ambities op het gebied van duurzaamheid waren dus groot. “Onze opdrachtgevers hadden eigenlijk maar één vraag voor ons”, vertelt projectleider Tino van der Velden; “’Hoe kunnen we er voor zorgen dat het gebouw zo duurzaam mogelijk wordt’?”

Groen, groener, groenst

Van der Heijden bouw en ontwikkeling is geen vreemde als het gaat om realisatie van duurzame (school)gebouwen en nam daarom de uitdaging met beide handen aan. Tijdens de planvorming werd er met de opdrachtgevers, de architect en eigen bouwpartners nauw overlegd om de vraag om te zetten in een schoon, duurzaam en zoveel mogelijk klimaatneutraal gebouw. In de praktijk betekent dit het aanbrengen van zonnecollectoren op het dak, het opvangen van regenwater voor toiletgebruik en het reguleren van het binnenklimaat op een bijzondere manier.

Dat gebeurt met een seizoenbuffer, een grote opslagtank die zich onder de speelplaats van de school bevindt. Hierin wordt in de zomer warme lucht opgeslagen en in de winter koude lucht, zodat middels een buizensysteem het binnenklimaat optimaal geregeld kan worden. “Er is dan ook geen gasaansluiting nodig en met alle andere energetische maatregelen erbij halen we zelfs bíjna nul op de meter”, aldus Van der Velden. “Daarnaast zijn de binnenwanden van de school volledig demontabel en daardoor naar wens verplaatsbaar, waardoor een grote flexibiliteit ontstaat binnen in het gebouw.”

Klaar voor de toekomst

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het gebouw behoorlijk toekomstbestendig is. Niet alleen zorgen de energetische maatregelen voor een lage stroomrekening en een prettig leefklimaat, voor de naar schoolgaande kinderen betekent het een schonere leef- en leeromgeving en een duurzame toekomst. Van der Velden: “Al deze aspecten zorgen voor een bijzonder project, waarbij ook de Gemeente Boekel laat zien dat duurzaamheid en een schonere toekomst belangrijke aspecten in het huidige leefklimaat zijn.”

De kinderen moeten nog even wachten tot ze gebruik kunnen maken van dit bijzondere pand, maar mochten wel alvast een kijkje nemen en de vlag hijsen toen onlangs het hoogste punt werd bereikt.

Hen wacht een van de meest duurzame scholen van Nederland als het pand in april volgend jaar wordt opgeleverd. Met een minimale GPR-score van 8,7 worden de ambities van zowel de Gemeente, het schoolbestuur en Van der Heijden bouw en ontwikkeling dan ook ruimschoots ingevuld.