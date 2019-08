Zonnepanelen slimme investering voor scholen

Met een lage rente kunnen scholen investeren in zonnepanelen die direct lagere energiekosten opleveren.

Ook scholen staan voor de uitdaging van een transitie naar duurzame energie en de Scholen Energiebespaarlening kan daarbij ‘een handje’ helpen. Met deze laagrentende lening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen scholen op korte termijn energiezuinig gemaakt worden. Zij profiteren direct van lagere energiekosten én van een een prettiger klimaat in het een schoolgebouw. Bovendien draagt de school dan ook bij aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot.

Het schoolbestuur van stichting BasisBuren (gemeenten Buren en Kapel-Avezaath) schafte met de Scholen Energiebespaarlening onlangs 184 zonnepanelen aan. Deze zijn bestemd voor de daken van de Prins Willem Alexander school in Beusichem en de Klepper in Zoelmond.

Investering die loont

BasisBuren is het eerste schoolbestuur dat gebruikmaakt van deze nieuwe lening. Mark van der Pol, bestuursvoorzitter BasisBuren: “Door zonnepanelen op onze daken te plaatsen leveren we een kleine bijdrage aan de oplossing van het klimaatprobleem. Maar nog belangrijker, we nemen kinderen mee in de gedachte dat ze zelf iets kunnen doen.” Bovendien is het een investering die loont, want de zonnepanelen betalen zichzelf terug.

De Scholen Energiebespaarlening is een pilot van het Nationaal Energiebespaarfonds, het Ministerie van BZK en de Rabobank. Met deze pilot wordt gewerkt aan de verduurzaming van schoolgebouwen, welke met behulp van een aantrekkelijke lening tot versnelling kan komen.

Enkele uitgangspunten:

De minimale leensom bedraagt € 15.000

De lening heeft een looptijd van 15 jaar met een vaste rente.

Je kunt alleen een lening aanvragen met begeleiding van een procesbegeleider die is aangesloten bij het fonds. In het stappenplan vind je een overzicht van deze procesbegeleiders.

Je leest alles over de Scholen Energiebespaarlening op deze website.





Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties