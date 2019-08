Modulair schoolgebouw in Amsterdam dankzij Brexit

De Amsterdam International Community School, de expatschool in Amsterdam, opende gisteren de deuren van een nieuw modulair schoolgebouw.

Door de Brexit vestigen veel bedrijven uit Engeland zich in Amsterdam. Daardoor is de vraag naar onderwijs voor expatkinderen hoog. Om daar verandering in te brengen plaatste bouwbedrijf De Meeuw in opdracht van de gemeente Amsterdam een tijdelijk schoolgebouw voor 500 leerlingen. Na een gebruiksperiode van ongeveer vijf jaar gaat de gemeente het gebouw inzetten op een nieuwe locatie binnen de gemeente.

“Na die periode krijgt deze plek een andere bestemming en verhuizen wij naar ons uiteindelijke gebouw. Dit tijdelijke gebouw wordt dan weer opnieuw ingezet op een andere locatie door de gemeente Amsterdam,” aldus Kees van Ruitenbeek, projectleider bij Esprit Scholen.

Bij het eerste ontwerp is door De Meeuw al rekening gehouden met een toekomstige verplaatsing van het gebouw. Dat is ook een van de redenen dat er werd gekozen voor de Oirschotse bouwer. “De Meeuw gaat echt een stap verder dan de traditionele noodbouw. Het is ongelofelijk mooi geworden en niet te onderscheiden van permanente bouw.”

Cassettegevel

Het modulaire karakter van het gebouw zorgt ervoor dat het uit elkaar te halen en te verplaatsen is. “Toch is er niet aan af te zien dat het om een tijdelijk en modulair gebouw gaat,” stelt Hans Buissink, tenderspecialist bij De Meeuw. Tegen de buitenkant van de modules is een losse gevel geplaatst. “Dat is een zogenaamde cassettegevel, die zorgt voor een moderne en permanente uitstraling. Zonder daarbij de modulariteit en toekomstige verplaatsbaarheid uit het oog te verliezen.”

Architectenbureau Burton Hamfelt heeft een ontwerp gecreëerd, waarbij de continuïteit van het leerproces centraal staat en waarin de overgangen tussen de verschillende ruimtes een belangrijke rol spelen. Het gebouw heeft veel open ruimtes, een bibliotheek, een auditorium en een grote aula met hoog plafond. Via de tribunes in de aula, waar ook op gelounged kan worden, kom je in de verschillende onderdelen van het gebouw terecht.

Steeds minder leegstand

In het gebouw aan de Darlingstraat in Amsterdam Zuidoost is zowel basis- als voortgezet onderwijs gevestigd. De leerlingen blijven dus tot ze ongeveer zestien jaar zijn op dezelfde school. Vanaf gisteren, donderdag 29 augustus, zijn de eerste 250 leerlingen hier naar school gegaan.

Buissink: “Het hele project is binnen een jaar tijd gerealiseerd. We zijn erg trots op het eindresultaat. De wens van de gemeente Amsterdam om het gebouw opnieuw in te kunnen zetten, sluit aan bij het circulaire gedachtengoed van De Meeuw. Mooi om te zien dat er op deze manier steeds minder leegstand is en gebouwen worden ingezet waar de vraag hoog is.”

Bron: persbericht