Het Nieuwe Lyceum: Frisse Scholen B en BENG

Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, een scholengemeenschap voor HAVO en VWO in Bilthoven, is duurzaam gerenoveerd door Olll architecten. Het gebouw was door de jaren heen gegroeid tot een complex zonder overzichtelijke structuur, maar door een combinatie van sloop, nieuwbouw en renovatie heeft het gebouw nu weer overzicht en een duidelijke 'smoel'.

Het gebouw is geschikt gemaakt voor de nieuwe onderwijskundige opzet van de school en voldoet aan Frisse Scholen klasse B en BENG. Naast het gebouw is ook het buitenterrein aangepakt met onder andere nieuwe bestrating, zitelementen en fietsenstalling.

Bij de renovatie van Het Nieuwe Lyceum zijn er verschillende duurzaamheidsmaatregelen genomen, zoals het toepassen van CO2-gestuurde ventilatie, met verwarming en koeling door middel van een luchtwarmtepomp. Daarnaast wordt led-verlichting toegepast en zijn er onderhoudsarme kozijnen met dubbelglas. Verder is gebruikgemaakt van duurzame materialen, zoals CO 2 -neutraal Marmoleum.

De neutrale betonkleuren uit de Concrete range van Forbo Flooring combineren met het vintage blue uit de Walton collectie. Alle vleugels van het gebouw hebben een eigen identiteit, maar vormen door dezelfde sfeer toch één geheel. De centrale aula die oud en nieuw bindt, is het kloppend hart van het gebouw.

Beeld: Jan de Vries, Knauf en OIII architecten.