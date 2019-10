Verduurzamen van scholen: van ambitie naar actie

Niet alleen de woningbouw krijgt de komende tijd een impuls. In de utiliteitsbouw zien we in 10.000 onderwijsgebouwen een belangrijke vastgoedgroep om onder handen te nemen. Tot op de dag van vandaag worden het binnenklimaat en de energielekken in de meeste scholen bekritiseerd door media en onderzoeksbureaus. 80% van het vastgoed is toe aan een complete make-over en renovatie, mede omdat ze een veel te hoog CO2-gehalte hebben.

Schoolbesturen en bouwers staan voor de opgave om scholen weer toekomstbestendig en fris te maken. Een uitdaging voor schoolbesturen is om de core business te combineren met een duurzaamheidsstrategie. Het is aan de bouw- en vastgoedsector om de besturen te adviseren, te ontzorgen en lange termijn samenwerkingen te realiseren, bijvoorbeeld in de vorm van (energie)prestatiecontracten. Ben jij werkzaam in de onderwijssector, bij een gemeente of werk je als adviseur of architect? En wil jij concrete handvatten en praktijkcases horen? Schrijf je dan direct in!

Via deze pagina lees je meer informatie over het programma. Hier laten we onder andere zien dat Marco van Zandwijk de rol van dagvoorzitter oppakt en vertelt Thomas Nobel over hoe Wellantcollege haar duurzaamheidsambities naar concrete acties. Direct inschrijven voor het seminar kan op deze pagina.

Beeld: Shutterstock