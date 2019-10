Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

De ambities en verduurzaming van schoolbesturen staan centraal tijdens het seminar Duurzame Scholen. In dit artikel laten we je zien wat je kunt verwachten van het inhoudelijke programma.

Foto boven: het succesvolle Duurzame Scholen seminar gehouden in 2018.

Peter Reidsma vertelt je over het onderwerp 'Hoe financier ik verduurzaming van onderwijshuisvesting? Hij stelt en beantwoordt de vragen 'Wat is de business case van verduurzaming en verbeteren binnenklimaat in onderwijshuisvesting? Welke toekomstige kostenbesparingen kan en wil je meenemen? Hoe kijken potentiële financiers naar zo’n investering? Hoe verdelen we op eerlijke wijze de investering tussen gemeente en schoolbestuur?'

Tristan Sanders gaat in op de verplichting van de overheid voor alle bedrijven en instellingen om te rapporteren over de vorderingen op het gebied van energiebesparing. Voor schoolbesturen is dit een extra grote uitdaging omdat zij over een grote groep gebouwen moet rapporteren. In deze praktijkcase wordt duidelijk hoe je met een gestructureerde aanpak ervoor zorgt dat je aan je wettelijke verplichtingen voldoet.

Vervolgens vertelt Thomas Nobel over 'Duurzaam vastgoed', leerzame lessen in een onderwijsomgeving. "Ik geef een toelichting op hoe Wellantcollege op basis van een opgetekende ambitie in 2014 haar duurzaamheidsambities heeft vertaald naar concrete acties en waar zij 2019 staat in de uitvoering hiervan. Zowel op onderwijskundig vlak als in de exploitatie en in de huisvesting zijn inmiddels enorme resultaten bereikt waar we trots op mogen zijn. Desalniettemin leverde de uitvoering ook tal van dilemma’s en barrières op. Graag deel ik mijn observaties en ervaringen als verantwoordelijke voor de vastgoedportefeuille van onze 33 VMBO en MBO schoollocaties in de Randstad.

