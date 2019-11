“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere prijswinnaar LIAG (Gouden Kikker voor De Leister Igge) heeft gebracht.

Je hebt nog tot en met vrijdag 15 december om je in te schrijven voor een van de volgende awards, die worden uitgereikt tijdens het Duurzaam Bouwen Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’) op 6 februari in Assen:

De Gouden Kikker voor het meest duurzame bouwproject

De Circulaire Ring voor de meest duurzame opdrachtgever

De Duurzaam Bouwen Award, de publieksprijs

De Gouden Kikker ging begin 2019 tijdens het Duurzaam Bouwen Congres in Leeuwarden naar LIAG architecten en bouwadviseurs. Deze bijzondere erkenning kreeg het Haagse bedrijf voor de duurzame verbouwing van De Leister Igge in het Friese Opeinde tot een compleet gerenoveerde Nul-op-de-Meter-school.

Alleen al de nominatie leverde LIAG heel veel felicitaties op, wat natuurlijk verder toenam na de winst van de Gouden Kikker. “De felicitatie die mij persoonlijk het meest is bijgebleven”, zo vertelt architect Jordy Aarts (LIAG, foto), “is die van de Histoaryske Feriening uit Opeinde zelf. In deze felicitatie per post gaf men aan blij te zijn dat niet alleen de school, maar ook het karakteristieke dorpsgezicht behouden is gebleven. Ze hebben zelfs foto’s van de verbouwing opgenomen in een film over Opeinde anno 2019.”

“De Leister Igge is het eerste NOM Integraal Kind Centrum in een bestaand gebouw in Nederland. Dit zorgde tijdens het ontwerp- en bouwproces al voor enkele publicaties en na oplevering heeft het project nog veel meer landelijke bekendheid gekregen. Met als hoogtepunt een item in het NOS Journaal en het NOS Jeugdjournaal.”

Inspirerend onderwijs

“De winst van de Gouden Kikker Award was een mooie erkenning en waardering voor hetgeen wat wij als LIAG nastreven. Wij willen duurzame, leefbare en gezonde gebouwen creëren als randvoorwaarde voor het geven van goed en inspirerend onderwijs. De Leister Igge is voor iedereen een duidelijk voorbeeld dat ook relatief kleine projecten een enorme impact kunnen hebben.”

Deze renovatie van een basisschool maakte deel uit van een pilot, die een vervolg heeft gekregen in een tweede pilot waarin elf geselecteerde scholen gasloos worden. Aarts: “De Leister Igge is hiervoor een leerzaam voorbeeld en enkele scholen waren daarom ook erg benieuwd naar de aanpak en alle in’s en out’s.”

Een bijzonder project waarbij LIAG ook een duurzame visie inbrengt, is de circulaire renovatie van twee vleugels van hogeschool Windesheim (Zwolle). “Het zijn onderwijsgebouwen uit de jaren tachtig, die we naar Frisse Scholen klasse B willen brengen. De grootste uitdaging zit hem in de beperkte vrije ruimte voor installaties, die nu in de gevels worden ondergebracht. De uitwerking van deze gevelsystemen kan wel eens heel belangrijk worden, omdat er in Nederland nog 22 kopieën van dit type schoolgebouw staan. Als dit werkt, kun je door die identieke situaties enorm opschalen.” Zou deze renovatie opnieuw kunnen meedingen naar een award op 6 februari?

Stimuleren

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards hebben tot doel om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De awards zijn een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld.

De Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijdens de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Wil je kans maken op één van de awards? Schrijf dan voor 16 december in met je duurzame project!

Het Duurzaam Gebouwd Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’, 6 februari in Assen) mag natuurlijk ook niet ontbreken in je agenda. Naast de awards zijn er onder meer 36 workshops in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen.