Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en duurzaam

Hogeschool Rotterdam bouwt het scholencomplex uit met een 14.000m2 grote campus op de locatie Kralingse Zoom. Voor het pand, naar ontwerp van Paul de Ruiter Architects, gaat bijzondere aandacht uit naar een gezond binnenklimaat en energieneutraliteit.

Foto boven: exterieur nieuwbouw Kralingse Zoom. Beeld: Paul de Ruiter Architects

Nieuwe technieken, ontwikkeling in onderwijsconcepten en de veranderingen in studentenaantallen van studierichtingen zorgen ervoor dat onderwijsgebouwen flexibel ingestoken moeten worden .Om in te spelen op deze veranderende behoeftes, heeft Paul de Ruiter Architects het onderwijsgebouw van Hogeschool Rotterdam zo ontworpen dat de verschillende ruimtes van het gebouw flexibel in te delen zijn. Daarnaast sluiten de verdiepingen van de nieuwbouw via loopbruggen aan op alle verdiepingen van de andere gebouwen op de campus. De komende decennia zijn er genoeg mogelijkheden binnen het gebouw om in te spelen op veranderingen in het onderwijs.

De onderdelen die niet flexibel zijn, zijn gemaakt van circulaire, robuuste en onderhoudsvrije materialen. Het nieuwe gebouw van Hogeschool Rotterdam wordt ook energieneutraal. De compacte bouwvorm, hoogwaardige isolatie en op bezetting gestuurde installaties verminderen het energieverlies. De nodige energie wordt opgewekt door onder andere zonnecellen op het dak. Ter bevordering van welzijn en gezondheid is veel aandacht besteed aan de aanvoer van verse lucht, een aangename ruimte-akoestiek en goed gemonitorde en geregelde temperatuurcondities. Ook een maximale hoeveelheid daglicht is belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Zo kan via het dak van atrium en de glazen gevel daglicht gecontroleerd binnenvallen.

Aandacht voor de gebruiker

Studenten zijn straks de grootste groep gebruikers van het gebouw. Daarom organiseerde Paul de Ruiter Architects een workshop met studenten van de hogeschool, waarin zij hun visie op de ideale onderwijsomgeving konden toelichten. Omdat ze veel tijd op school doorbrengen, bleken de studenten vooral behoefte te hebben aan een gevarieerd aanbod van ruimtes binnen één gebouw; om te studeren in stilte of met anderen maar ook om te ontspannen. Deze wens is terug te vinden in de diversiteit aan flexibele werkplekken en publieke ruimtes die lijken op de publieke plekken in een grote openbare bibliotheek.

Circulaire sloop

Op 20 april is gestart met het slopen van het oude gebouw. Dit gebeurt circulair en duurzaam: er wordt gestreeft naar 95% hergebruikt en hoogwaardige recycling van de vrijkomende materialen.De planning is dat het slopen in oktober 2020 wordt afgerond. Het nieuwe, 14.000m2 grote gebouw, dat ruimte biedt aan 10.000 studenten, moet in 2023 klaar zijn voor gebruik.

Nieuwbouw Kralingse Zoom, interieur. Beeld: Paul de Ruiter Architects