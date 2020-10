Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

De kwaliteit van het binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen staat in het centrum van de aandacht. Om verbeterpunten te ontdekken kunnen slimme systemen met sensoren worden ingezet, om inzicht te krijgen van luchtkwaliteit in ruimtes. Met de innovatie ‘Air Insight’ wil Duurzaam Gebouwd-partner Unica die waardevolle informatie geven en maatregelen voor verbetering aan te dragen.

Duurzaam Gebouwd-expert Laurens de Lange vertelt over de unieke eigenschappen van Air Insight: “Om de toepassing zo laagdrempelig mogelijk te maken, wordt deze vanuit een webshop verkocht. Het plaatsen doe je binnen één minuut, zonder technische kennis. Gebruikers zijn vervolgens binnen 20 seconden verbonden met de module.” Installateurs, adviseurs en fabrikanten van binnenklimaatproducten kunnen gebruikmaken van overzichten en data via het onderliggende platform. “Op deze manier wordt het verbeteren van het binnenklimaat gestimuleerd voor de gehele branche.”

Inzicht krijgen in het binnenklimaat

De innovatie gaat op diverse manieren inzicht geven over de staat van het binnenklimaat. “Met name scholen en verpleeghuizen tasten vaak in het duister over de luchtkwaliteit”, gaat De Lange verder. “Met deze oplossing krijgen ze snel en gemakkelijk inzicht in de vraag of er voldoende geventileerd wordt.” Die informatie komt binnen via een webapp of een bericht waarin wordt aangegeven dat een grenswaarde overschreden is. Ook is het mogelijk om een totaaloverzicht te krijgen van alle lokalen en ruimten waar een sensor aanwezig is.

Sensoren kunnen ondersteunen bij het optimaliseren van het binnenklimaat in onder andere scholen en zorgvastgoed.

Optimaliseren

De informatie kan worden ingezet om verbetermaatregelen aan installaties door te voeren, tijdelijk en structureel. “Dat is in het huidige jaargetijde van extra groot belang, gezien de groeiende risico’s op coronabesmetting”, geeft De Lange aan. De sensoren waar Air Insight gebruik van maakt, zijn toekomstbestendig en blijven van waarde in het ‘Building Insight’-platform, het digitaal en open platform dat alle data van onder andere gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters en toegangssystemen verzamelt.

Binnenklimaat krijgt een taal

De Lange: “Met deze innovatie wordt aan binnenklimaat een ‘taal’ gegeven en de gebruiker in staat gesteld om zelf inzicht te krijgen over zijn situatie. Hierdoor stimuleer je een gezond binnenklimaat en ga je verder dan alleen een inzet op tijdelijke maatregelen.”

Middels een bericht kom je erachter de luchtkwaliteit niet op orde is en actie gewenst is.

Verbindingsdag Gezonde Scholen

Klinkt het interessant om te discussiëren over gezonde oplossingen en ambities voor schoolgebouwen? Dan hebben we iets voor je. Op 11 november komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Doe jij ook mee? Schrijf je in voor de Verbindingsdag Gezonde Scholen.