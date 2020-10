Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter binnenklimaat scholen

Zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar welke zijn dat precies en welke maatregelen moet je nemen om weer toekomstbestendig te worden? Om licht in de duisternis te scheppen komt Nieman Raadgevende Ingenieurs met een whitepaper ‘Ventilatie in de schoolomgeving’, die je onder andere meer informatie geeft over belangrijke begrippen en oplossingsrichtingen voor een beter binnenklimaat.

Daarnaast gaat de whitepaper in op verschillende ventilatierichtlijnen en aandachtspunten rondom brandveiligheid en geluidshinder. Verder kom je te weten wat er precies wordt bedoeld met een ‘passiefschool’ en hoe je dat niveau behaalt dankzij duurzaamheidsmaatregelen.

Je leest de whitepaper helemaal gratis op de website van Nieman Raadgevende Ingenieurs via deze link.

Verbindingsdag Gezonde Scholen

Klinkt het interessant om te discussiëren over gezonde oplossingen en ambities voor schoolgebouwen? Dan hebben we iets voor je. Op 11 november komen we bijeen om ervaringen uit te wisselen, samen stappen te zetten, inspiratie te vinden, innovaties te delen en het debat aan te gaan. Doe jij ook mee? Schrijf je in voor de Verbindingsdag Gezonde Scholen.