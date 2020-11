Ontwikkelingen in de scholenbouw

"Door covid-19 zet de overheid grootschalig in op betere ventilatie in scholen. Daarvoor stond de verduurzaming hoog op de agenda. En morgen?" Thomas Bögl en Carina Nørregaard van LIAG architecten en bouwadviseurs zoeken naar het antwoord op die vraag en vinden hem in de behoefte van de mens.

Auteurs: Thomas Bögl en Carina Nørregaard van LIAG architecten en bouwadviseurs

Foto boven: het Lyceum Schravenlant, ontworpen door LIAG. Foto door Moni van Bruggen

Het antwoord is vrij eenvoudig en eenduidig: wat is de behoefte van de mens – fysiologisch en psychologisch? Neem dit als uitgangspunt bij het ontwikkelen van een nieuw schoolgebouw en er komt een prettig en goed gebouw. Wij mensen hebben de behoefte om te bewegen bij daglicht met voldoende frisse lucht zonder veel lawaai en bij een temperatuur die we als aangenaam ervaren. Dit alles in een schone omgeving zonder vervuiling. Verder willen we controle over onze omgeving en de mogelijkheid om samen te komen, maar we hebben ook behoefte aan afzondering voor bezinning en overpeinzing. We willen uitgedaagd worden zonder dat er te veel van ons wordt gevraagd. Dit klinkt als heel wat. Het is zeker een uitdaging dit praktisch om te zetten in de kaders van de overheid.

Welbevinden

Uit bovenstaande blijkt dat het gebouw een zeer grote bijdrage kan leveren voor het welbevinden. Dit is dé trend waar we uiteindelijk naar toe zullen gaan: welbevinden in al zijn facetten. De architect van het gebouw moet in staat zijn deze punten te faciliteren en moet in zijn ontwerp het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen optimaal ondersteunen. Een groot deel van de bovengenoemde aspecten zijn door slimme bouwkundige of technische oplossingen makkelijk te verwezenlijken. Ventilatie, goed daglicht, akoestiek en thermisch comfort vallen hieronder.

Creativiteit

Veel lastiger is het een uitdagende schoolomgeving te creëren die aan de verschillende behoeftes in de loop van de dag voorziet. In de ochtend bij binnenkomst een rustige plek kunnen vinden, in de loop van de ochtend uitgedaagd worden om te ravotten in de tuin of in het gebouw, ’s middags in rust en geconcentreerd je huiswerk kunnen maken.Dit vraagt om een grote verscheidenheid aan ruimtes met passende en aantrekkelijke overgangen.

Dit is waar de architect het meest op aangesproken wordt: zijn creativiteit. Al helemaal als we dit in een reeds bestaand gebouw moeten inpassen. Alleen met een multifunctionele tribunetrap komen we er niet. Dus? We moeten nieuwe strategieën ontwikkelen. Hoe kunnen we in een gebouw dat voor jaren het tweede thuis is van jonge kinderen – ook nog in de meest belangrijke ontwikkelstadia – voldoende uitdaging meegeven om aan alle behoeftes te kunnen voldoen? Een gebouw dat mee kan groeien met de ontwikkeling van het kind en met het onderwijs in de toekomst.

