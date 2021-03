“Niets doen is geen optie.” Met die woorden omschrijft Marco van Zandwijk van Ruimte-OK de huidige opgave voor onderwijshuisvesting. We moeten op zoek naar het antwoord voor deze prangende opgave. Daarom organiseren wij samen met Stedebouw & Architectuur dit jaar een reeks evenementen over gezonde scholen, met als klap op de vuurpijl het Nationaal Gezonde Scholen Congres op 10 november 2021.

Er is veel te doen in de onderwijshuisvesting, van energie en klimaat tot ventilatie en financiering. Hoe temmen we dit monster? Volgens Van Zandwijk moeten we deze opgave als kans zien om keihard aan de slag te gaan. “Integraal denken, handelen én werken”, zegt hij, maar ook: “Spieken mag! We hebben alle informatie en kennis al. Laten we dus vooral een kijkje nemen in elkaars keuken.”

Online events

Hoe maken we de duurzaamheidsambities waar? Welke financiële middelen zijn nu al in te zetten? Hoe kunnen gemeenten, schoolbesturen, producenten en architecten elkaar versterken? En wat is de bijdrage van het (groene) schoolplein? Deze vragen en meer staan centraal in een reeks online events die wij organiseren in aanloop naar het Nationaal Gezonde Scholen Congres.

Een vliegende start maken met schoolverduurzaming

Verbindingsdag Groenblauwe Schoolpleinen

Webinar: Frisse en Circulaire Scholen

Rondetafelgesprek Gezonde Scholen

Webinar: De gezonde school als maatschappelijke businesscase

Nationaal Gezonde Scholen Congres

Op 10 november 2021 brengen we de opbrengsten van bovenstaande online events samen op het Nationaal Gezonde Scholen Congres. We brengen het beste uit de werelden van energie, binnenklimaat, financiering en beweging op het vlak van onderwijs bij elkaar, zowel binnen en buiten het schoolgebouw, zodat we iedere professional die zich bezighoudt met scholen kunnen informeren en inspireren. Visies, projecten, tools en ontwikkelingen passeren de revue op deze dag die je niet wil missen.

Meld je nu alvast aan voor het congres op 10 november 2021.