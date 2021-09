Zo ontwerp je een school voor betere leerprestaties

Wat leveren zaken als licht, geluid, thermisch comfort en luchtkwaliteit voor bijdrage aan de leerprestaties en hoe is daar vanuit het ontwerp al op in te spelen? Duurzaam Gebouwd-partner Saint-Gobain doet op 22 september tijdens het webinar Frisse en Circulaire Scholen enkele integrale oplossingen uit de doeken die op basis van onderzoek zijn gestoeld.

“Het onderwijsgebouw is een van de belangrijkste gebouwen die je kunt wegzetten”, aldus Jürgen van Hulst, business developer educatie bij Saint-Gobain, die op 22 september de presentatie verzorgt. “Hier word je uitgedaagd om te leren over je toekomst. Om dat te bewerkstelligen, heb je een goede omgeving in en om het schoolgebouw nodig. Ontwerp je die goed, dan verhoogt dat de leerprestaties én verlaag je het ziekteverzuim.”

Hoe, waar en waarom

Tijdens de sessie geeft Van Hulst inzicht over hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Dit licht hij toe aan de hand van onderzoek dat Saint-Gobain samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe heeft uitgevoerd, waarin vijf thema’s worden benoemd: beleving in gebouwen, geluid, luchtkwaliteit, thermisch comfort en licht. “Waarbij we telkens de koppeling maken met de vraag: waarom dan?” aldus Van Hulst.

Hij vervolgt: “Wat levert licht of goede akoestiek voor bijdrage aan betere leerprestaties? Waarom zorgt dat voor een verlaagd ziekteverzuim? Door bewust te zijn van de invloed van deze thema’s, kun je vaak heel simpele oplossingen nemen. Denk aan een theorielokaal dat je niet naast een drukke weg moet plaatsen. Dit begint al bij de plattegrond van het gebouw, waarin je keuzes kunt maken om uiteindelijk minder bouwkundige oplossingen toe te passen.”

Eyeopeners

Dit lijken simpele oplossingen voor het getrainde oog, maar Van Hulst wil met zijn sessie ook een bewustwording creëren. “Bedenk dat de meeste schoolbesturen maar één keer in hun leven in aanraking komen met een nieuwbouwproject”, vertelt hij. “Hoeveel mag je van hem verwachting qua kennis omtrent gebouwen? Wij willen voor hen eyeopeners presenteren, zodat zij daarmee al in hun programma van eisen rekening kunnen houden. Op die manier krijgen aannemers en architecten ook een betere en scherpere uitvraag mee.”

Benieuwd geraakt naar de sessie van Van Hulst? Meld je dan nu aan voor het webinar Frisse en Circulaire Scholen op 22 september.