Doe mee aan serious game De Expeditie

Tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres op 10 november kun je tot twee keer toe deelnemen aan een serious game. Leer hoe je samenwerkingen tussen verschillende stakeholders bevordert, rekening kunt houden met elkaars standpunten en gezamenlijk dezelfde ambitie kunt nastreven. Het spel is in opdracht van Platform31 ontwikkeld door het serious game bureau Living Story.

Stel je voor: je staat voor een belangrijke expeditie. Samen met medebewoners van Asvulkaan, een eiland dat vroeger bloeiend en prachtig was maar sinds de vulkaan weer actief is vrijwel onbewoonbaar is geworden, word je erop uitgestuurd om een nieuw leefgebied te vinden. Een nieuwe toekomst voor de kinderen! Jullie hebben gehoord over het land van Zilverbergen, waar de velden bloeien, de lucht zuiver is en de grond rijk is aan duurzame grondstoffen. Iedereen heeft zijn eigen doelen om te behalen onderweg, maar jullie zitten wel op hetzelfde schip. Welke route nemen jullie? Wat kom je onderweg tegen? Waar let je op en hoe werk je samen? Dat is waar De Expeditie om draait.

De Expeditie is een spel om samenwerkingen te bevorderen tussen verschillende stakeholders (gemeente, schoolbesturen en marktpartijen). Het laat stakeholders met elkaar kennismaken, elkaars standpunten, belangen en manier van werken leren kennen en daarmee een langdurige positieve samenwerking bevorderen. Het spel laat zien dat de partijen die aan een project gaan beginnen ondanks hun verschillen in aanpak of manier van werken dezelfde droom en ambitie najagen: gezamenlijk een duurzame school realiseren en daarmee bijdragen aan de energietransitie en een duurzame omgeving.

De Expeditie kan langdurig door Platform31 en de andere partners gebruikt worden, ook na de afsluiting van het project Aardgasvrije en frisse scholen.

Het Duurzame & Gezonde Scholen Congres wordt georganiseerd door Stedebouw & Architectuur, Duurzaam Gebouwd, Platform31, TU/e, Kenniscentrum Ruimte-OK en Platform BuitenSpelen.

