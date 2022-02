Metadecor gebruikt oude spijkerbroeken als gevelisolatie

Metadecor gaat oude spijkerbroeken gebruiken als gevelisolatie bij de middelbare school van De Goudse Waarden in Gouda. De leerlingen kunnen vanaf deze week zo veel mogelijk spijkerbroeken inzamelen en inleveren op school. Voor de gevel zijn in totaal 6000 spijkerbroeken nodig. Dit is een mooie aftrap van de Week van de Circulaire Economie, welke van 7 t/m 12 februari 2022 plaatsvindt.

Foto boven: Impressie van De Goudse Waarden met de nieuwe gevel. Door Gortemaker Algra Feenstra

Gevel renoveren en isoleren

Voor de renovatie van de middelbare school gaat Metadecor de gevel renoveren en opnieuw isoleren. Het isolatiemateriaal gaat voor dit project gemaakt worden van 100% circulaire isolatiedekens gemaakt van gerecyclede spijkerbroeken. Als gevelbekleding past Metadecor MD Strekmetaal toe in aluminium, een semi open gevelbekleding met als afwerking een parelwitte poedercoating. “Om de leerlingen van de school te betrekken bij de nieuwe gevel van de school en het thema circulariteit, heeft Metadecor het idee bedacht om op de school 6000 spijkerbroeken in te zamelen voor de isolatie”, aldus Jurren Zomer, Marketing en Sales bij Metadecor.

Iedereen mag meedoen

De leerlingen kunnen zo veel mogelijk spijkerbroeken inleveren om hiermee kans te maken op mooie prijzen. Maar ook de basisscholen en de buurt doen mee aan de actie. De Goudse Waarden pakt het groots aan om zoveel mogelijk mensen aan dit project mee te laten doen. Hoe meer spijkerbroeken hoe beter. “Wij bouwen de duurzaamste en milieuvriendelijkste school in Gouda en vragen iedereen om hieraan mee te helpen”, zegt de voorzitter College van Bestuur Peter van Dijk. “Behalve het gebruik van zonnepanelen, warmte/koude-opslag en aardgasloze-klimaatregulatie, willen we ook zoveel mogelijk materialen hergebruiken om zo grondstoffen en dus het milieu te sparen. En dit willen we ook meegeven aan de leerlingen.”