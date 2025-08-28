DG Talks: dit zijn oplossingen voor verduurzaming schoolgebouwen

Hoogste tijd voor de nieuwste editie van DG Talks, waarin je hoort hoe we schoolgebouwen toekomstbestendig, energiezuinig én gezond maken. En actueler kan bijna niet, want de scholen zijn weer begonnen. In deze DG Talks duiken we dan ook in de wereld van de schoolverduurzaming, met Wietse Walinga, Marc Hopman, Gerhard Jacobs en Arthur van der Lee.

De experts onderstrepen dat een duurzame onderwijsinstelling meerdere facetten heeft: het bespaart energie, zorgt voor een comfortabel binnenklimaat en heeft een positieve invloed op gezondheid en welzijn en zorgt voor veiligheid en flexibele leeromgevingen. De voordelen van zo’n school zijn duidelijk, maar “waarom komen duurzame scholen niet van de grond?”, vraagt Wietse.

Levensbelang

Gerhard: “Een school is inderdaad van levensbelang. Het zijn belangrijke plekken voor kinderen, een pleisterplek en de Derde Pedagoog." Een plek, de omgeving, de ruimtes en de geboden materialen." Gerhard vervolgt: "Een gezond klimaat bieden is van belang voor gezondheid en functioneren en we merken dat zo’n huisvesting impact heeft op hoe het met kinderen en docenten gaat.” Toch kan beleidsvorming stokken, of uitvoering. “De drempel is geld. Het financiële stelsel dat we hebben bevat een ingewikkeld verdelingsvraagstuk. Er gaan structureel te weinig middelen naar het verduurzamingsdoel.”

Financieringen

En de oplossingen? Die zijn er wel. Andere financieringsvormen, op alternatieve manieren bronnen aanwenden bijvoorbeeld. Welk construct je ook kiest, er moet een voeding aan middelen zijn en daar is een tekort, aan de kant van de gemeenten en aan de kant van het onderwijs. Dan reageert Marc met een kritische noot: “Worden de middelen als je naar exploitatie kijkt, niet ook voor andere zaken aangewend?” Gerhard: “Eerder werd een onderverdeling gemaakt in personele en materiële aanwending. Maar ondertussen is er beleidsvrijheid bij schoolbesturen voor de invulling van financiën. Als er te weinig geld is voor goede huisvesting, dan moeten zij dus andere keuzes maken. Maar welke keuzes hebben ze dan nog?”

Een derde financiering bleek volgens Marc noodzakelijk, zo bleek uit onderzoek: “Er werd geld aangetrokken van buitenaf, van investeerders of beleggers bijvoorbeeld of subsidiepotjes.” Ook Arthur geeft zijn mening: “Geld is deel van een oplossing. Wat kunnen wij maximaal leveren met datgene dat er is. Dat betekent zo efficiënt mogelijk inrichten en een product leveren dat meerdere functies heeft.”

Nieuwe technieken

Zijn er andere problemen dan alleen geld? Arthur: “Wij hebben een betaalbare en duurzame innovatie. Die wordt gelukkig toegepast maar er is een uitdaging voor schoolbesturen om iets nieuws toe te passen omdat het niet bekend is. Dus ligt er een taak bij alle partijen die betrokken zijn. Hoe zorgen we met zijn allen dat we nieuwe technieken toepassen? Dus moeten we samen naar een project kijken.” En Marc voegt toe: “En dan kunnen we er een prestatiecontract aan hangen.” Dat klinkt Arthur als muziek in de oren: “Graag!”

Wil jij ook aan de slag met verduurzaming van je school? Luister of kijk dan de podcast op YouTube en op Spotify.