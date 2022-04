Duurzaam Gebouwd Podcast: Wijktransities

De nieuwe aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast staat voor je klaar. Dit keer praten we over de wijktransities. We willen versneld de energietransitie doorvoeren, maar hoe gaan we dat doen? Welke rol hebben totaaloplossingen en waarom is een wijkoverstijgende aanpak met treintjes zo belangrijk? We zijn te gast bij j Alklima / Mitsubishi Electric in Alblasserdam.

In de podcast hoor je experts Yael Aartsma van Stroomversnelling, Guus Mulder van TKI Urban Energy en Remco onder de Linden van Alkllima / Mitsubishi Electric aan het woord. Klik hieronder op de play-knop om meteen te starten met luisteren. Je vindt de podcast ook op Apple Podcasts en Soundcloud.